Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

Tекст: Мария Иванова

«Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.