Политолог Колчин: Путин говорит с Киевом и Западом с позиции побеждающей стороны

Tекст: Вера Басилая

Политолог Петр Колчин прокомментировал заявления президента Владимира Путина на встрече с иностранными журналистами.

«Путин в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров», – заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что тотальная мобилизация привела к глубокой деморализации украинских войск. Ежемесячно фиксируются десятки тысяч дезертиров и существенный рост потерь. Даже принудительное возвращение граждан из стран Европейского союза не способно компенсировать острую нехватку личного состава.

Российские силы уверенно идут вперед, постоянно пополняя ряды добровольцами. Несмотря на масштабную помощь Запада, украинская сторона терпит поражение в условиях тотального истощения ресурсов. Москва при этом сохраняет огромный потенциал для дальнейшей консолидации военных сил.

Информационные кампании не способны перекрыть реальное положение дел на фронте. Военная логика диктует простые правила: побеждает тот, кто наступает и берет под контроль территории.

«Путин дал понять – Россия будет говорить и с Киевом, и с Западом только с позиции побеждающей стороны. Работает простая военная логика – кто наступает и захватывает территории, тот и побеждает. И это безумно раздражает наших оппонентов, которые в своих публичных судорогах доходят до публичных истерик и посредственных памфлетов», – заявил Колчин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

Также Путин заявил, что Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов.

Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО.