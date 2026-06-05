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    Как технологический взрыв изменит экономику России
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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 11:39 • Новости дня

    Политолог: Путин говорит с позиции побеждающей стороны

    Политолог Колчин: Путин говорит с Киевом и Западом с позиции побеждающей стороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров, заявил политолог Петр Колчин.

    Политолог Петр Колчин прокомментировал заявления президента Владимира Путина на встрече с иностранными журналистами.

    «Путин в привычной ему прагматичной и рациональной манере поставил на место и киевский режим, и его западных спонсоров», – заявил эксперт.

    Специалист подчеркнул, что тотальная мобилизация привела к глубокой деморализации украинских войск. Ежемесячно фиксируются десятки тысяч дезертиров и существенный рост потерь. Даже принудительное возвращение граждан из стран Европейского союза не способно компенсировать острую нехватку личного состава.

    Российские силы уверенно идут вперед, постоянно пополняя ряды добровольцами. Несмотря на масштабную помощь Запада, украинская сторона терпит поражение в условиях тотального истощения ресурсов. Москва при этом сохраняет огромный потенциал для дальнейшей консолидации военных сил.

    Информационные кампании не способны перекрыть реальное положение дел на фронте. Военная логика диктует простые правила: побеждает тот, кто наступает и берет под контроль территории.

    «Путин дал понять – Россия будет говорить и с Киевом, и с Западом только с позиции побеждающей стороны. Работает простая военная логика – кто наступает и захватывает территории, тот и побеждает. И это безумно раздражает наших оппонентов, которые в своих публичных судорогах доходят до публичных истерик и посредственных памфлетов», – заявил Колчин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

    Также Путин заявил, что Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов.

    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО.

    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге ответил на вопрос о текущем макроэкономическом состоянии страны цитатой Марка Твена.

    «Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.

    «Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, ещё прежний президент Соединённых Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное, надо всё оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае», – приводит слова президент пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, благодаря жестким действиям финансовых властей экономическая система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, как в некоторых странах, поэтому сознательно принимает ряд мер. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», – указал он.

    Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.

    Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.

    Вице-премьер Александр Новак объяснял ожидаемое замедление темпов роста ВВП в том числе нехваткой рабочей силы.

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    5 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Денежно-кредитная политика, которую проводят власти, дает положительные результаты, хотя между экономическим блоком правительства и Центральным банком постоянно идет дискуссия, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы зарубежных журналистов о состоянии российской экономики Путин отметил, что экономические и финансовые власти намеренно пошли на ряд жестких шагов ради оздоровления системы в целом.

    «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, финансовые власти приняли ряд решений, жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат, они дают результат. Год к году, за апрель экономика возвращается неполностью еще, но возвращается уверенно к плановым, не плановым, а целевым показателям – 5,4 процента. Это уже хороший результат», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин указал, что ЦБ после существенного увеличения ключевой ставки несколько раз ее уже сокращал, доведя до 14,5%.

    «Многие считают, что и это слишком мало, нужно еще сокращать. Я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее.

    Но результат достигается», – подчеркнул президент.

    По его словам, при текущей высокой ключевой ставке Центробанка охлаждение экономики является закономерным процессом. «Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. <...>Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах», – сказал Путин.  

    При этом дополнительным поводом для уверенности в отечественной экономике служит низкий уровень государственного долга России, составляющий всего 15,6%. «У нас госдолг составляет 15,6%. А во Франции сколько? За 100, наверное. 112, по-моему. Ну да, примерно. У нас – 15,6. Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», – подытожил президент .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена. Глава государства напомнил место России в мире по паритету покупательной способности. Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил о выправлении экономической ситуации в России по сравнению с первым кварталом этого года.

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    5 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу

    Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского

    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Публичные обращения Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу указывают на проблемы с закрытыми каналами связи и нежелание мировых лидеров идти с ним на контакт, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.

    По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.

    В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.

    «Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.

    Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.

    «Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.

    Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.

    Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.

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    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

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    5 июня 2026, 08:00 • Новости дня
    Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
    Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

    Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке, передает РИА «Новости».

    «Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Кроме того, силовики выявили и успешно поразили украинский пункт управления. Также был уничтожен ретранслятор для беспилотных летательных аппаратов, уточнили в ФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине мая российские силовики ликвидировали четыре украинские диверсионные группы в Константиновке.

    В начале того же месяца операторы подразделения «Горыныч» уничтожили две группы диверсантов вместе с пунктом управления беспилотниками.

    В апреле бойцы ФСБ сорвали планы противника по организации засад в городской застройке.

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    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

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    5 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    Стало известно о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы

    Шарий сообщил о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы

    Стало известно о взрыве украинского морского дрона в порту румынской Констанцы
    @ ASupersharij

    Tекст: Дарья Григоренко

    В порту румынского города Констанца произошел взрыв украинского морского беспилотника, оснащенного десятками килограммов взрывчатых веществ, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    «В порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона. По данным местных служб, объект был обнаружен еще в 05:50 утра, а взрыв произошел около 10:30», – написал блогер в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что аппарат был начинен десятками килограммов взрывчатки. Журналист задался вопросом о том, как можно было ожидать иного развития событий, учитывая, что море заполнено беспилотниками, и предположил, что подобные устройства неизбежно будут попадать в территориальные воды стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года румынские военные уничтожили украинский морской беспилотник недалеко от порта Констанца.

    Служба безопасности Украины опровергла информацию о потере своих надводных аппаратов.

    В конце мая текущего года другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

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    5 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата Конгресса США проголосовала за документ, предполагающий создание фонда восстановления для Украины и расширение рестрикций в отношении Москвы.

    Инициативу поддержали 226 конгрессменов, против высказались 195 политиков. Законопроект одобрили 18 представителей Республиканской партии, 207 демократов и один независимый депутат. Документ был внесен на рассмотрение в апреле 2025 года, передает РИА «Новости».

    Проект возобновляет право американского президента передавать оборонное имущество в аренду или в кредит Киеву и странам Восточной Европы. До конца 2027 года продлеваются полномочия Министерства обороны США по оказанию помощи украинской стороне в сфере разведки и безопасности. Госдепартаменту поручено укрепить потенциал вооруженных сил и пограничных служб государств Балтии.

    Глава Белого дома получает право оценивать состояние российско-украинских отношений. На основе этого анализа президент сможет вводить дополнительные санкции, блокировать активы и применять новые экспортные пошлины. Для окончательного вступления в силу документ должен пройти утверждение в сенате.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала способность справиться с экономическим давлением, которое западные страны оказывают несколько лет. При этом на Западе регулярно звучат сомнения в эффективности применяемых ограничительных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России. Медведев назвал причину финансирования Киева Западом. Американист Дудаков назвал голосование по новым санкциям против России признаком ослабления американского президента.

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    4 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Путин назвал необязательной остановку боев для переговоров по Украине

    Путин: Для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Приостановка боевых действий не нужна для начала переговорного процесса по Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

    Путин высказался о перспективах урегулирования конфликта на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – подчеркнул российский лидер.

    «Ведь в чем проблема. Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как проистекает конфликт. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые и новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил нежелание Киева прекращать боевые действия страхом потери власти.

    Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

    Также Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине.

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    4 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков назвал главное для России условие в переговорах по Украине

    Песков назвал национальные интересы приоритетом России в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе урегулирования украинского конфликта Москва руководствуется исключительно собственными приоритетами, несмотря на участие Вашингтона в качестве посредника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил ключевые приоритеты Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, страна не идеализирует роль американской стороны в дипломатическом процессе.

    «При всем уважении к Соединенным Штатам и их добрым услугам для нас главное – наши национальные интересы», – подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что статус Вашингтона в украинском урегулировании оценивается прагматично на фоне новых санкций.

    Песков добавил, что иллюзий относительно действий США никогда не возникало. Это связано с тем, что Вашингтон продолжает регулярно поставлять и продавать вооружение украинской армии.

    Ранее Песков заявил об открытости России для контактов по украинскому урегулированию.

    Президент Владимир Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

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    4 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился мыслями о том, как бы он обратился к Владимиру Зеленскому в случае окончательного урегулирования конфликта на Украине.

    «Слава Богу, что все закончилось», – привел свои возможные слова глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин не исключил возможности личной встречи с Зеленским. Позже российский лидер объяснил вероятность скорого завершения спецоперации успехами войск на поле боя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вывод украинских подразделений из российских регионов главным условием немедленного прекращения боевых действий.

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    5 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире
    Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Истребитель Су-57 пятого поколения представляет собой лучший истребитель в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с информационными агентствами.

    «Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Машину пятого поколения, думаю, что лучшую в мире на сегодняшний день. Наши индийские друзья тогда сказали: «Давайте вы сами, а там посмотрим». В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений», – цитирует Путина ТАСС.

    Накануне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о боевом превосходстве российского истребителя над лучшими зарубежными вооружениями. В феврале Индия рассматривала возможность приобретения у России до 40 самолетов Су-57 для укрепления своих ВВС.

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    5 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Не буду забегать вперед», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Путина на послание Зеленского.

    Песков заявил, что Путин получил письмо Зеленского в ночное время, передают «Известия».

    «Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», – заявил официальный представитель Кремля.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьего государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ пригласил украинского политика приехать для разговора в Москву.

    Владимир Путин ранее назвал возможные личные переговоры с главой киевского режима окончательной точкой мирного процесса.

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