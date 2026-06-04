Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
Президент России Владимир Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей специальной военной операции.
Главным условием достижения всех целей специальной военной операции является наличие у россиян патриотизма и народной воли, заявил президент страны, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эти качества выгодно отличают Россию от Украины.
«У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство российских военнослужащих полностью поддерживают поставленные в ходе спецоперации задачи.
Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой граждан ключевым фактором для успешного продвижения войск.
Глава государства отметил важность внутренней готовности солдат к борьбе ради победы.