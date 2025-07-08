Мишустин назвал сроки поставок отечественных самолетов авиакомпаниям

Мишустин: Отечественные самолеты начнут поставлять авиакомпаниям в 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Поставки первых полностью импортозамещенных воздушных судов в российские авиакомпании запланированы на 2026 год, передает ТАСС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Мишустин заявил: «На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, оснащенных всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной разработки. В них применены новейшие материалы и передовые технологии. Как, например, в моторе ПД-8, который тоже представлен на выставке».

Кроме того, глава правительства отметил, что спрос на авиаперелеты среди россиян продолжает увеличиваться. По его словам, отечественная авиационная промышленность должна повысить темпы производства техники, чтобы удовлетворить растущие потребности граждан.

Напомним, в России завершается сертификация полностью импортозамещенных авиалайнеров МС-21, «Суперджет» и Ил-114, а также продолжается создание самолета «Байкал» для местных линий.

Министерство промышленности и торговли анонсировало, что полностью импортозамещенный МС-21 должен подняться в небо в августе.

Ростех заявил, что импортозамещенный МС-21 успешно прошел испытания и готов выйти на рынок, несмотря на санкции.