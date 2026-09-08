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Российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии
Yle: Российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии
Российский капитан грузового судна Fitburg не признал вину в повреждении подводных кабелей в Финском заливе на заседании окружного суда Хельсинки.
Российский капитан судна Fitburg отверг в финском суде предъявленные ему обвинения в повреждении кабелей в Финском заливе, сообщает телерадиовещатель Yle. Рассмотрение дела проходит в окружном суде Хельсинки, где прокуроры запросили для россиянина не менее двух с половиной лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
«Капитан отрицает все обвинения. Он отрицает какие-либо умышленные или халатные действия до выхода из порта или во время движения судна», – отмечается в сообщении. Боцман из экипажа, являющийся гражданином Азербайджана, также не признал вину.
Ранее адвокат капитана подчеркнул, что Финляндия не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела. По его словам, в соответствии с конвенцией по морскому праву разбирательство должно проходить в стране флага судна или на родине подозреваемого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года финские правоохранители задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного кабеля.
В июне текущего года полиция предъявила официальные обвинения российскому капитану и азербайджанскому боцману.
Посольство России в Хельсинки подтвердило оказание всесторонней поддержки задержанным членам экипажа.