Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

Дмитрий Губин
Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись
Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!
Геворг Мирзаян
Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации
Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.
Тимофей Бордачёв
Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения
В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.