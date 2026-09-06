Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу

Tекст: Ольга Самофалова

Самый масштабный современный нефтегазовый проект не только в России, но и по мировым меркам - «Восток Ойл» заработал. Старт по видеосвязи дал президент Владимир Путин. Первая нефть пошла к новому терминалу порта «Бухта Север» на Таймыре и далее на экспорт как в западном направлении, так и в азиатские страны.

«Новый нефтепровод связывает два месторождения, Ванкорское и Пайяха, с портом «Бухта Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта – 30 миллионов тонн нефти в год, а после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире», — рассказал президент.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, на 30 млн тонн в год порт выйдет во второй половине 2027 года, а до 50 млн тонн в год поставки вырастут к 2030 году. «Дальнейшее развитие проекта позволит увеличить поставки на рынок до 100 млн тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры», - добавил Сечин. 100 млн тонн для одного проекта - это просто огромная цифра, так как она означает поставки около 2 млн баррелей в сутки - а это масштаб отдельной крупной нефтедобывающей страны.

Интересно, что глава «Роснефти» на церемонии передал привет бывшим западным партнерам этого уникального проекта. «Пользуясь случаем, хочу передать привет лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта «Восток ойл», таким как Роберт Дадли – бывший глава BP, Рекс Тиллерсон – выдающийся нефтяник, бывший глава ExxonMobil, великим геологам – Тиму Куку из Equinor, Стивену Гринли, Нилу Дафину из ExxonMobil, а также нашим действующим партнерам и коллегам Дарену Вудсу и Нилу Чапмену. Я думаю, они будут очень рады», – сказал Сечин. После 2022 года западные партнеры повыходили из совместных проектов, и теперь глава «Роснефти» демонстрирует западных мейджорам, что Россия может самостоятельно развивать проекты.

Чем же уникален этот проект «Роснефти» «Восток Ойл»?

Во-первых, огромными запасами нефти. В современно мире это крупнейший проект по добыче углеводородов. Его ресурсная база на севере Красноярского края и а ЯНАО оценивается примерно в 7 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Это 52 лицензионных участка, на которых находятся 13 месторождений нефти и газа, как разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые.

В составе нефти заключается вторая уникальность проекта.

«Знаменитая встреча Владимира Путина с Сечиным в 2020 году, когда глава «Роснефти» подарил ему бутылку с этой премиальной нефтью с очень низким содержанием серы. Такая нефть должна стоить дорого на мировом рынке и таким образом окупать проект»,

- говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ. Тогда Сечин заявил, что это самая лучшая нефть в мире, лучше даже, чем ближневосточная нефть.

В-третьих, этот проект реализуется в самых суровых климатических условиях Арктики.

«Сам порт «Бухта Север» находится в восточной части Северного морского пути, и здесь танкер сразу попадает в условия суровой ледовой нагрузки, в отличие даже от проекта «Ямал СПГ», откуда можно идти на запад, где ледовая обстановка попроще», - говорит Игорь Юшков.

Отсюда вытекает четвертая особенность проекта - для вывоза нефти необходимы нефтяные танкеры самого высокого ледового класса Arctic 7. Всего на дальневосточной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 таких танкеров высокого ледового класса Arc7, а в целом под проект планируется построить 50 судов различных классов, в том числе газовозы и обычные танкеры.

«Ситуация с флотом для «Восток Ойл» попроще, чем у газовых проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», потому что для строительства газовозов нужна специальная технология мембраны для удержания СПГ в судах. Танкеры же для перевозки нефти - это, по сути, огромные корыта, и сделать из них суда самого высокого ледового класса для России не представляется проблемой, так как мы умеем делать даже атомные ледоколы. Поэтому «Звезда» действительно может самостоятельно строить флот для «Восток Ойл»,

- говорит Игорь Юшков.

Первую нефть проекта принял арктический танкер «Валентин Пикуль», который был построен на дальневосточном заводе. На рейде отгрузку ожидает «Академик Губкин» дедвейтом 120 тысяч тонн, тоже построенный на «Звезде».

Наконец, «Восток Ойл» имеет стратегическое значение с точки зрения загрузки Северного морского пути как альтернативы традиционным маршрутам. В 2025 году по СМП было перевезено 37 млн тонн грузов, а к 2030 году грузопоток должен вырасти вдвое - до 70 млн тонн в год, сказал Путин. Плюс проект открывает новые возможности для экспорта наших углеводородов в страны АТР.

Инфраструктура для этого проекта тоже уникальная. Так, сам порт «Бухта Север» на Таймыре в устье Енисея стал самым северным портом в мире, а его нефтяной терминал почти на 500 км севернее предыдущего рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, отмечает «Роснефть».

Не говоря уже о том, что в рамках проекта планируется построить новые объекты электроэнергии на 3,5 гигаватта, аэродром Северный, 15 промысловых городков и обновить речную инфраструктуру Енисея.

Некоторые уникальности имеют, конечно, и оборотную сторону медали. Например, необходимость перевозить нефть танкерами самого высокого ледового класса означает рост себестоимости нефти, так как ее дорого вывозить и в целом дорого обслуживать этот проект, замечает Юшков. Есть вопрос, сможет ли Россия серийно и в нужные сроки построить флот из 30 танкеров Arc7 под 50-100 млн тонн грузопотока, говорит Вакилян. С другой стороны, реализация проекта «Восток Ойл» дает импульс для развития смежных отраслей экономики в регионе - машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение. По словам Сечина, каждый вложенный рубль в проект приводит к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, с мультипликатором девять.

Между тем, судьба у проект «Восток Ойл» непростая. Стоит вспомнить, что изначально его запуск планировался на 2024 год. Его перенос связали со сделкой ОПЕК+ в рамках которой Россия взяла на себя обязательства не просто не увеличивать добычу, но и сокращаться ее. Однако эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян считает это не единственной причиной. «Одновременно отставал сам проект. Весной 2024 года только начиналось строительство нефтеналивного причала в порту «Бухта Север», далеко от завершения находился и нефтепровод. Санкции дополнительно осложнили поставки оборудования и особенно в судостроение», - говорит он.

Эксперты указывают еще на одну особенность запуска этого проекта - сейчас заработал первый этап этого проекта, и только на втором этапе будет разработана собственная ресурсная база «Восток-Ойл», и начнется экспорт нефти именно с этих участков, говорит Юшков.

«Нынешний запуск действительно важен, так как появляется законченный экспортный контур месторождения – нефтепровод длиной около 790 км и собственный морской терминал. Но здесь важно не перепутать запуск инфраструктуры с выходом всего «Восток Ойл» на промышленный масштаб.

В проект включена нефть с давно работающего Ванкорского кластера, которая уже имела маршрут через Ванкор – Пурпе в систему «Транснефти» и далее в том числе в ВСТО. Новая инфраструктура позволяет перенаправлять эти баррели на север», - говорит Вакилян.

«То есть на первом этапе построен нефтепровод и экспортный терминал в «Бухте Север», и, чтобы его сразу загрузить, туда перекинули ту нефть с Красноярских месторождений «Роснефти», которая сейчас идет в ВСТО. А на втором этапе туда добавится нефть уже непосредственно с северных месторождения самого «Восток Ойл», - поясняет Юшков.

Вакилян отмечает редкий парадокс проекта «Восток Ойл»: «O проекте заявлено чрезвычайно много, а проверить независимо можно сравнительно мало. Состоятельность проекта в ближайшие годы будем оценивать по темпам бурения и фактической добыче Пайяхского кластера. Первая отгрузка сейчас дает ответ только на вопрос, работает ли транспортная система. Ответ на главный вопрос, достаточно ли нефти для ее масштабной загрузки, еще предстоит получить».