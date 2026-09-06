  • Новость часаОбломки дронов вызвали возгорание на предприятии в Рязанской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер взяли на заметку слова Путина о сущности Киева
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Хантер Байден готов пойти в президенты США ради наркоманов
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    От украинских ударов погибли три жителя Белгородской области
    Американский «царь санкций» побывал в Москве
    Иран заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США
    Премьер Японии призвала Россию убрать памятник советскому солдату в Хабаровске
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    6 сентября 2026, 09:50 • Экономика

    Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу

    Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу
    @ Денис Кожевников/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Владимир Путин дал старт уникальному проекту «Восток Ойл». Это не просто один из крупнейших в мире нефтегазовых проектов по масштабам ожидаемой добычи, сравнимой с добычей целой страны - Кувейта. Сама нефть по своих характеристикам ожидается даже лучше ближневосточной, а значит, она будет очень дорогой. В чем еще уникальность и особенности этого проекта?

    Самый масштабный современный нефтегазовый проект не только в России, но и по мировым меркам - «Восток Ойл» заработал. Старт по видеосвязи дал президент Владимир Путин. Первая нефть пошла к новому терминалу порта «Бухта Север» на Таймыре и далее на экспорт как в западном направлении, так и в азиатские страны.

    «Новый нефтепровод связывает два месторождения, Ванкорское и Пайяха, с портом «Бухта Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта – 30 миллионов тонн нефти в год, а после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире», — рассказал президент.

    По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, на 30 млн тонн в год порт выйдет во второй половине 2027 года, а до 50 млн тонн в год поставки вырастут к 2030 году. «Дальнейшее развитие проекта позволит увеличить поставки на рынок до 100 млн тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры», - добавил Сечин. 100 млн тонн для одного проекта - это просто огромная цифра, так как она означает поставки около 2 млн баррелей в сутки - а это масштаб отдельной крупной нефтедобывающей страны.

    Интересно, что глава «Роснефти» на церемонии передал привет бывшим западным партнерам этого уникального проекта. «Пользуясь случаем, хочу передать привет лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта «Восток ойл», таким как Роберт Дадли – бывший глава BP, Рекс Тиллерсон – выдающийся нефтяник, бывший глава ExxonMobil, великим геологам – Тиму Куку из Equinor, Стивену Гринли, Нилу Дафину из ExxonMobil, а также нашим действующим партнерам и коллегам Дарену Вудсу и Нилу Чапмену. Я думаю, они будут очень рады», – сказал Сечин. После 2022 года западные партнеры повыходили из совместных проектов, и теперь глава «Роснефти» демонстрирует западных мейджорам, что Россия может самостоятельно развивать проекты.

    Чем же уникален этот проект «Роснефти» «Восток Ойл»?

    Во-первых, огромными запасами нефти. В современно мире это крупнейший проект по добыче углеводородов. Его ресурсная база на севере Красноярского края и а ЯНАО оценивается примерно в 7 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Это 52 лицензионных участка, на которых находятся 13 месторождений нефти и газа, как разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые.

    В составе нефти заключается вторая уникальность проекта.

    «Знаменитая встреча Владимира Путина с Сечиным в 2020 году, когда глава «Роснефти» подарил ему бутылку с этой премиальной нефтью с очень низким содержанием серы. Такая нефть должна стоить дорого на мировом рынке и таким образом окупать проект»,

    - говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ. Тогда Сечин заявил, что это самая лучшая нефть в мире, лучше даже, чем ближневосточная нефть.

    В-третьих, этот проект реализуется в самых суровых климатических условиях Арктики.

    «Сам порт «Бухта Север» находится в восточной части Северного морского пути, и здесь танкер сразу попадает в условия суровой ледовой нагрузки, в отличие даже от проекта «Ямал СПГ», откуда можно идти на запад, где ледовая обстановка попроще», - говорит Игорь Юшков.

    Отсюда вытекает четвертая особенность проекта - для вывоза нефти необходимы нефтяные танкеры самого высокого ледового класса Arctic 7.  Всего на дальневосточной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 таких танкеров высокого ледового класса Arc7, а в целом под проект планируется построить 50 судов различных классов, в том числе газовозы и обычные танкеры.

    «Ситуация с флотом для «Восток Ойл» попроще, чем у газовых проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», потому что для строительства газовозов нужна специальная технология мембраны для удержания СПГ в судах. Танкеры же для перевозки нефти - это, по сути, огромные корыта, и сделать из них суда самого высокого ледового класса для России не представляется проблемой, так как мы умеем делать даже атомные ледоколы. Поэтому «Звезда» действительно может самостоятельно строить флот для «Восток Ойл»,

    - говорит Игорь Юшков.

    Первую нефть проекта принял арктический танкер «Валентин Пикуль», который был построен на дальневосточном заводе. На рейде отгрузку ожидает «Академик Губкин» дедвейтом 120 тысяч тонн, тоже построенный на «Звезде».

    Наконец, «Восток Ойл» имеет стратегическое значение с точки зрения загрузки Северного морского пути как альтернативы традиционным маршрутам. В 2025 году по СМП было перевезено 37 млн тонн грузов, а к 2030 году грузопоток должен вырасти вдвое - до 70 млн тонн в год, сказал Путин. Плюс проект открывает новые возможности для экспорта наших углеводородов в страны АТР.

    Инфраструктура для этого проекта тоже уникальная. Так, сам порт «Бухта Север» на Таймыре в устье Енисея стал самым северным портом в мире, а его нефтяной терминал почти на 500 км севернее предыдущего рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, отмечает «Роснефть».

    Не говоря уже о том, что в рамках проекта планируется построить новые объекты электроэнергии на 3,5 гигаватта, аэродром Северный, 15 промысловых городков и обновить речную инфраструктуру Енисея.

    Некоторые уникальности имеют, конечно, и оборотную сторону медали. Например, необходимость перевозить нефть танкерами самого высокого ледового класса означает рост себестоимости нефти, так как ее дорого вывозить и в целом дорого обслуживать этот проект, замечает Юшков. Есть вопрос, сможет ли Россия серийно и в нужные сроки построить флот из 30 танкеров Arc7 под 50-100 млн тонн грузопотока, говорит Вакилян. С другой стороны, реализация проекта «Восток Ойл» дает импульс для развития смежных отраслей экономики в регионе - машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение. По словам Сечина, каждый вложенный рубль в проект приводит к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, с мультипликатором девять.

    Между тем, судьба у проект «Восток Ойл» непростая. Стоит вспомнить, что изначально его запуск планировался на 2024 год. Его перенос связали со сделкой ОПЕК+ в рамках которой Россия взяла на себя обязательства не просто не увеличивать добычу, но и сокращаться ее. Однако эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян считает это не единственной причиной. «Одновременно отставал сам проект. Весной 2024 года только начиналось строительство нефтеналивного причала в порту «Бухта Север», далеко от завершения находился и нефтепровод. Санкции дополнительно осложнили поставки оборудования и особенно в судостроение», - говорит он.

    Эксперты указывают еще на одну особенность запуска этого проекта - сейчас заработал первый этап этого проекта, и только на втором этапе будет разработана собственная ресурсная база «Восток-Ойл», и начнется экспорт нефти именно с этих участков, говорит Юшков.

    «Нынешний запуск действительно важен, так как появляется законченный экспортный контур месторождения – нефтепровод длиной около 790 км и собственный морской терминал. Но здесь важно не перепутать запуск инфраструктуры с выходом всего «Восток Ойл» на промышленный масштаб.

    В проект включена нефть с давно работающего Ванкорского кластера, которая уже имела маршрут через Ванкор – Пурпе в систему «Транснефти» и далее в том числе в ВСТО. Новая инфраструктура позволяет перенаправлять эти баррели на север», - говорит Вакилян.

    «То есть на первом этапе построен нефтепровод и экспортный терминал в «Бухте Север», и, чтобы его сразу загрузить, туда перекинули ту нефть с Красноярских месторождений «Роснефти», которая сейчас идет в ВСТО. А на втором этапе туда добавится нефть уже непосредственно с северных месторождения самого «Восток Ойл», - поясняет Юшков.

    Вакилян отмечает редкий парадокс проекта «Восток Ойл»: «O проекте заявлено чрезвычайно много, а проверить независимо можно сравнительно мало. Состоятельность проекта в ближайшие годы будем оценивать по темпам бурения и фактической добыче Пайяхского кластера. Первая отгрузка сейчас дает ответ только на вопрос, работает ли транспортная система. Ответ на главный вопрос, достаточно ли нефти для ее масштабной загрузки, еще предстоит получить».

    Главное
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    По пути в Киев из Москвы спецпосланники США остановились в Польше
    Мирошник сообщил о массовом дезертирстве мобилизованных из армии Украины
    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики
    Российским школьникам снизили число контрольных работ
    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио

    Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу

    Владимир Путин дал старт уникальному проекту «Восток Ойл». Это не просто один из крупнейших в мире нефтегазовых проектов по масштабам ожидаемой добычи, сравнимой с добычей целой страны - Кувейта. Сама нефть по своих характеристикам ожидается даже лучше ближневосточной, а значит, она будет очень дорогой. В чем еще уникальность и особенности этого проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    Япония попыталась вырвать хризантему из советской Победы

    Япония потребовала убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса «Победа на Востоке» в Хабаровске, поскольку этот цветок считается символом императорской семьи. Россия отказалась выполнять требование Токио, напомнив о другой стороне японской хризантемы – как символа милитаристской Японии, войска которой совершали массовые преступления в Азии и вели боевые действия против СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле

    «Многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен». Такими словами в российских силовых структурах оценивают начало операции по ликвидации окруженной группировки противника в районе Волчанска. Из каких частей состоит попавшая в Волчанский котел группировка – и к каким результатам в зоне СВО приведет ее уничтожение? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»

    Скандал в министерстве обороны Эстонии на первый взгляд кажется рутиной: недостачи, недопоставки, неисполненные контракты. Но отставка главы этого ведомства по-своему беспрецедентна и отражает интеллектуальный уровень эстонской власти в целом: ее опять обнесли мошенники под лозунгом «слава Украине». Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации