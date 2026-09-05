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    5 сентября 2026, 16:35 • В мире

    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»

    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Скандал в министерстве обороны Эстонии на первый взгляд кажется рутиной: недостачи, недопоставки, неисполненные контракты. Но отставка главы этого ведомства по-своему беспрецедентна и отражает интеллектуальный уровень эстонской власти в целом: ее опять обнесли мошенники под лозунгом «слава Украине».

    Существующую лишь в интернете Премию Дарвину присуждают дееспособным взрослым людям, чья выдающаяся глупость отправила их на тот свет без наследников на этом. Подобные меры ироничного поощрения напрашиваются и в области политики, где из ряда вон выходящие глупости порой ведут к отставкам значимых лиц.

    Назвать такую антипремию можно в честь Эстонии. Она заслужила в целом.

    Одновременно со сменой президента в этой республике в отставку подал министр обороны Ханно Певкур. СМИ евромейнстрима, воспринимающие Эстонию в качестве союзника по борьбе с Россией, и сам экс-министр стараются не фокусироваться на причинах, подавая ситуацию как ответственное поведение европейской страны, которая беспощадно борется с коррупцией.

    «Министр обороны не ведет переговоры по договорам, министр обороны не пересчитывает носки и патроны. Министр обороны принимает принципиальное решение о поддержке Украины», - заявил Певкур перед уходом, давая таким образом понять, что он большой молодец.

    Пересчет носков и прочего в его ведомстве со стороны государственного аудита выявил пропажу примерно на 1,2 млрд евро. Многовато для маленькой и небогатой страны, в которой увеличение оборонного бюджета признано главной целью. Однако все это - проза жизни, а ведомство Певкура отличилось уникальным образом. Возможно, не в силу того, что там работают коррупционеры, а потому что там работают деревяшки.

    Задача министерства была в том, чтобы закупить заряды для ПВО Украины на 70 млн евро из т.н. Европейского фонда мира где-нибудь на европейском рынке. В итоге контракт был подписан с как бы итальянской кампанией Datasel S.R.L., - и полбеды, что она не имела никакого отношения к рынку оружия.

    Это фиктивная контора, созданная в рамках бизнес-клана выходцев из Индии.

    Проще говоря, министерство обороны Эстонии стало жертвой мошенников.

    При этом до эстонцев очень медленно доходило, что их развели: за полгода было четыре соглашения и четыре транша (70 млн - это суммарный ущерб), хотя в промежутках италоиндийцы не поставили ни патрона. Судя по всему, изначально не собирались.

    То, что простительно наивному пенсионеру, вряд ли простительно целому оборонному ведомству типа независимого государства. Благодаря журналистам, о скандале знает вся Эстония, но вовне детали стараются лишний раз не транслировать: стыд-то какой.

    «Европейская комиссия находится в контакте с эстонскими властями для более детального расследования этого вопроса», - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд. Из его слов следует, что Эстонии, возможно, придется компенсировать 70 млн из собственных средств.

    Причины произошедшего, кажется, не требуют особых разбирательств - они очевидны, но больно обидны, так как касаются оценки интеллектуального потенциала эстонских элит.

    Следует понимать, что Певкур человек не случайный, а ветеран эстонской политики, руководивший военным ведомство с 2022 года. Хотя ему еще нет пятидесяти лет, он в разное время возглавлял четыре разных министерства, был вице-спикером парламента и председателем Партии реформ, объединяющей эстонскую властную элиту. Председательство там он уступил не кому-нибудь, а Кайе Каллас - наследной принцессе и дочери отца-основателя партии Сийма Калласа, некогда возглавлявшего госбанк в еще советской Эстонии.

    Правит Партия реформ на паях c партией Eesti 200 (Эстония 200), созданной в год столетнего юбилея республики. Парадоксальное название подразумевает, что страна должна как-то дотянуть до следующего столетнего юбилея. При таких элитах, демографии и внешней политике задача «со звездочкой».

    Создавали «Эсти двести» как удобного партнера для партии власти (то есть Партии реформ): чтобы аккумулировала голоса молодежи в интересах литы. В первую свою кампанию эти люди прошли в парламент на лозунгах «за все хорошее» и должны были сгинуть во вторую как партия-одноневка, однако их «паровозом» выступила Йоханна-Мария Лехме - глава организации Slava Ukraini, звезда социальных сетей, лауреат эстонской премии «Европеец года» и горы других наград за благотворительную деятельность для ВСУ.

    На выборах в действующий состав парламента она получила голосов больше, чем любой другой политик из Эстонии 200. И все бы у нее было хорошо, но украинская сторона вдруг обиделась: не додали милостыни. Со стороны Киева было начато уголовное расследование, в ходе которого (но не всегда - благодаря ему) выяснилось, что Лехме и ее бизнес-партнер из Львова - Геннадий Васькив - присваивали значительную часть донатов.

    Иными словами, Эстонию не в первый раз становится страной, которую обнесли мошенники под предлогом помощи Украине. Это база.

    К той же партии «двухсотых» принадлежит министр иностранных дел Магнус Цахкна. Как и Певкур, он назначенец Каллас, которая подбирала руководящие кадры по своему общеизвестного уровню. Интеллект этого персонажа можно оценить по его заявлениям о КНР. Например, после убийства верховного руководителя Ирана министр высказался в том духе, что руководство Китая и Северной Кореи как «друзья Путина» ждут своей очереди на устранение. А чуть позднее сообщил, что для улучшения отношения с Эстонией Пекин должен отказаться от поддержки России.

    Что говорит этот человек с самомнением буйнопомешанного о самой России - легко представить. Если коротко, пытается спровоцировать третью мировую войну.

    Понятно, что кадры с таким ментальным развитием порождают бардак в руководстве и бескормицу в экономике. Эстонцы это ощущают: многие искренне ненавидели Каллас, а сейчас ненавидят ее преемников. Судя по рейтингам, весной Партия реформ с треском проиграет парламентские выборы, а партия Цахкны и «европейки года» Лехме (до решения суда ее награды отбирать не стали, а эту и не стоит - она гармонична) вообще не пройдет в парламент.

    Не стоит, однако, считать это проблеском интеллекта. Скорее всего, победителем станет Народная консервативная партия Эстонии. Если Партия реформ - нацисты в пиджаках, то эти в чем придется, отпетые и довольно дикие. Их фишка - резкое неприятие не только всего русского, но и Евросоюза. Как можно враждовать одновременно и с Россией, и ЕС, будучи Эстонией, знают только они.

    Таким образом, Певкур не уникум. Он симптом, отражающий состояние организма. С имеющимся сочетанием ума, таланта, характера и привлекательности Эстония кажется уязвимой перед естественным отбором и вряд ли выполнит партийную задачу прожить двести лет.

    Лох-то не мамонт - он не вымрет, а вот эстонское государство, оставив интернету премию именно себя за выдающиеся глупости в политике (а больше оставить и ничего), будто пытается отхватить в коллективном зачете еще Премию Дарвина.

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