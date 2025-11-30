  • Новость часаWSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне (фото)
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    Пушилин сообщил о прорыве ВС России под Красным Лиманом
    The Times назвала замену Зеленскому
    Bloomberg узнал о просьбе индийских военных перед визитом Путина
    Песков озвучил сроки визита Уиткоффа в Москву
    Грузия ответила на обвинения Украины в помощи российским военным
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    22 комментария
    30 ноября 2025, 20:30 • Политика

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится.

    «У вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили». Так глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления из ЕС о необходимости присутствия европейских представителей за столом переговоров по Украине.

    В Брюсселе смерть как хотят участвовать. Еврочиновники суетятся, увещевают, изыскивают доводы, но чаще всего угрожают. Поэтому чем больше стараются, тем больше подтверждают правильность решения не допускать их до реальной дипломатии.

    Особое рвение, как ни парадоксально, проявляют прибалты. К примеру, глава МИД Литвы Кястутис Будрис предлагает «срочно» конфисковать российские суверенные активы, замороженные в депозитариях ЕС. «Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль, – тараторил министр в интервью Bloomberg. – Первоочередной задачей для Европы является участие в переговорах… Мы должны получить право на участие в переговорах. Мы должны получить рычаги влияния».

    Откуда они взяли мысль, что если Россию ограбить, это даст на нее рычаг давления?

    Кто сказал, что капитуляцию Москвы можно купить за ее же деньги?

    Казалось бы, даже в случае Литвы не может быть министра иностранных дел более неадекватного и по-человечески неприятного, чем предыдущий – Габриэлюс Ландсбергис. Но Прибалтика это Прибалтика, там ни один рекорд по части русофобской глупости долго не держится – и вот уже Будрис носится с мыслью, будто репутация вора добавляет к влиятельности.

    Прежде он был советником по вопросам безопасности у президента Дали Грибаускайте. Но не только поэтому Грибаускайте вела себя в отношении России столь агрессивным образом. Литовская элита в принципе не разбирается в вопросах безопасности. Ей для этого воображения не хватает.

    Люди, возомнившие, будто Россию можно разгромить военным путем за счет донатов Украине, на придумку, казалось бы, богаты, но это скорее признак шаблонного мышления, чем развитого воображения. А для безопасности было бы лучше, чтобы прибалты его развивали. Представим, например, такой вариант.

    Через 10 лет при президенте Джей Ди Вэнсе США выходят из НАТО. Через 15 лет попытка нового передела на Балканах в пользу мусульман вызывает раскол в европейской части блока, а через 25 лет – его распад. Одновременно Китай и Россия заключают военный союз. К концу века Европа становится ареной прокси-войны между США, КНР и мусульманским миром, а Россия ради защиты Калининграда забирает у ЕС в счет оплаты долга Прибалтику, хотя стоимости Литвы вряд ли хватит даже на погашение накопившихся с тех пор процентов.

    Это может показаться завиральным сценарием, но всего двадцать лет назад еще более завиральным выглядел сценарий, при котором северные корейцы гоняются по Курской области за украинцами на американских танках, но в битве фантазий всегда побеждает жизнь.

    Речь не о том, что Россия хочет захватить Литву за долги – ныне живущим поколениям Литва, как представляется, даром не нужна. Речь о том, что Фрэнсис Фукуяма в угоду тогдашней американской власти серьезно ошибся, объявив о конце истории и глобальной победе либеральной модели Запада. Однако дальше Фукуямы прибалтийская геополитическая мысль развиться не смогла и до сих пор живет установкой на то, что Россия когда-нибудь развалится, после чего эстонцы с латышами наконец-то вздохнут спокойно.

    Вариант, по которому Россия, наоборот, будет прирастать землями и окажется в таких условиях, когда с Прибалтики взыщут за все долги и обиды, на ум почему-то не приходит. 

    Вероятно, элементарное чувство самосохранения противоречит традиционной прибалтийской культуре. Но с некоторых пор эту культуру навязали прочей Европе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Евросоюз превратился в инвалида, вставив себе административным способом прибалтийские мозги. Его руководство в буквальном смысле не осознает, где находится и как можно себя вести, путает причину и следствие, лоббирует самоубийственные проекты. Олицетворение такой политики – главная евродипломатка, а в прошлом премьер Эстонии Кая Каллас.

    На днях она заявила, что ни одна страна за сто лет не нападала на Россию, поэтому предметом переговоров по Украине должно стать сокращение российской армии и ядерного потенциала РФ. То есть победить Россию военным путем не получилось, но обсуждение капитуляции Москвы по-прежнему в графике Каллас, а равно – воровство.

    «Чего вы боитесь? В какой суд обратится Россия? Какой судья вынесет решение в пользу России», – высмеивала она бельгийских депутатов, поскольку именно Бельгия как основной держатель российских активов выступает препятствием для их конфискации. В итоге это имело обратный эффект, так как бельгийцам не понравилась снисходительность эстонки, которую та проявила вместо желания разделить финансовые риски.

    Эстония, которую Каллас представляет в Еврокомиссии, раздел рисков отвергает, потому что сама собственность России изымать не будет – ей нечего изымать. Москва не доверяла эстонцам и не инвестировала в них, так как в тех местах кража у русского – это не кража. Недоумевая, какой суд может признать иначе, Каллас с ходу дискредитирует всю судебную систему ЕС.

    О чем бы ни шла речь – о провоцировании войны с ядерной державой или о воровстве у нее, – над Прибалтикой довлеет опасное и необоснованное чувство безнаказанности, хотя в случае большого конфликта она будет первой на раздаче, а для парализующего удара по ней ракетами ВКС РФ даже не нужно нарушать воздушного пространства Евросоюза.

    По чисто географическим причинам прибалтам стоило бы вести себя поскромнее, а не так, как Каллас или Будрис. Решение изъять активы РФ, вероятно, все равно будет принято, поскольку в среднесрочной перспективе у ЕС нет альтернативных вариантов для финансирования Украины, в чем недавно призналась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. То есть российские деньги украдут вне зависимости от желания прибалтов и тем самым обеспечат долговременное и непреодолимое препятствие для любого сотрудничества между Россией и ЕС, что сделает Прибалтику медвежьим углом.

    В довершение ко всему местные политики были настолько неосмотрительны, что оставили о Прибалтике память как о главном идеологе войны и ограбления, с которого при определенных поворотах истории справедливо взыскать должок.

    Они хотели, чтоб на них, как организаторов кровопускающих мероприятий против России и воровства ее активов, обратили внимание.

    Ну, допустим, обратили. Неужели стало легче? 

    Совместной задачей России и Запада является недопущение полномасштабной войны между ними, что пока кажется реальным – слишком велики риски для обеих сторон. Но долговые ведомости хранятся долго, а Фукуяма, как было сказано выше, ошибся самым жестоким образом.

    Мифоплетством о России, поглощающей Прибалтику, ЕС оправдывает свою циничную политику сегодня. Но провокациями и шантажом делает многое для того, чтобы эти страхи материализовались послепослезавтра, потому что даже флегматичную и погруженную в другие приоритеты супердержаву нельзя провоцировать бесконечно, считая, будто эти провокации никто не фиксирует для истории или контрольно-ревизионной комиссии.

    Это единственное, зачем сейчас может понадобиться Европа за столом переговоров об Украине: для внушения во имя общего будущего. Уймите своих прибалтов, пока не накликали беду, как украинцы.     

    СМИ: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Cтримерша «Бабушка Ольга» номинирована на международную премию (видео)
    Путин пошутил про походы налево (видео)

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

