Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

Tекст: Дмитрий Бавырин

«У вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили». Так глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления из ЕС о необходимости присутствия европейских представителей за столом переговоров по Украине.

В Брюсселе смерть как хотят участвовать. Еврочиновники суетятся, увещевают, изыскивают доводы, но чаще всего угрожают. Поэтому чем больше стараются, тем больше подтверждают правильность решения не допускать их до реальной дипломатии.

Особое рвение, как ни парадоксально, проявляют прибалты. К примеру, глава МИД Литвы Кястутис Будрис предлагает «срочно» конфисковать российские суверенные активы, замороженные в депозитариях ЕС. «Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль, – тараторил министр в интервью Bloomberg. – Первоочередной задачей для Европы является участие в переговорах… Мы должны получить право на участие в переговорах. Мы должны получить рычаги влияния».

Откуда они взяли мысль, что если Россию ограбить, это даст на нее рычаг давления?

Кто сказал, что капитуляцию Москвы можно купить за ее же деньги?

Казалось бы, даже в случае Литвы не может быть министра иностранных дел более неадекватного и по-человечески неприятного, чем предыдущий – Габриэлюс Ландсбергис. Но Прибалтика это Прибалтика, там ни один рекорд по части русофобской глупости долго не держится – и вот уже Будрис носится с мыслью, будто репутация вора добавляет к влиятельности.

Прежде он был советником по вопросам безопасности у президента Дали Грибаускайте. Но не только поэтому Грибаускайте вела себя в отношении России столь агрессивным образом. Литовская элита в принципе не разбирается в вопросах безопасности. Ей для этого воображения не хватает.

Люди, возомнившие, будто Россию можно разгромить военным путем за счет донатов Украине, на придумку, казалось бы, богаты, но это скорее признак шаблонного мышления, чем развитого воображения. А для безопасности было бы лучше, чтобы прибалты его развивали. Представим, например, такой вариант.

Через 10 лет при президенте Джей Ди Вэнсе США выходят из НАТО. Через 15 лет попытка нового передела на Балканах в пользу мусульман вызывает раскол в европейской части блока, а через 25 лет – его распад. Одновременно Китай и Россия заключают военный союз. К концу века Европа становится ареной прокси-войны между США, КНР и мусульманским миром, а Россия ради защиты Калининграда забирает у ЕС в счет оплаты долга Прибалтику, хотя стоимости Литвы вряд ли хватит даже на погашение накопившихся с тех пор процентов.

Это может показаться завиральным сценарием, но всего двадцать лет назад еще более завиральным выглядел сценарий, при котором северные корейцы гоняются по Курской области за украинцами на американских танках, но в битве фантазий всегда побеждает жизнь.

Речь не о том, что Россия хочет захватить Литву за долги – ныне живущим поколениям Литва, как представляется, даром не нужна. Речь о том, что Фрэнсис Фукуяма в угоду тогдашней американской власти серьезно ошибся, объявив о конце истории и глобальной победе либеральной модели Запада. Однако дальше Фукуямы прибалтийская геополитическая мысль развиться не смогла и до сих пор живет установкой на то, что Россия когда-нибудь развалится, после чего эстонцы с латышами наконец-то вздохнут спокойно.

Вариант, по которому Россия, наоборот, будет прирастать землями и окажется в таких условиях, когда с Прибалтики взыщут за все долги и обиды, на ум почему-то не приходит.

Вероятно, элементарное чувство самосохранения противоречит традиционной прибалтийской культуре. Но с некоторых пор эту культуру навязали прочей Европе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Евросоюз превратился в инвалида, вставив себе административным способом прибалтийские мозги. Его руководство в буквальном смысле не осознает, где находится и как можно себя вести, путает причину и следствие, лоббирует самоубийственные проекты. Олицетворение такой политики – главная евродипломатка, а в прошлом премьер Эстонии Кая Каллас.

На днях она заявила, что ни одна страна за сто лет не нападала на Россию, поэтому предметом переговоров по Украине должно стать сокращение российской армии и ядерного потенциала РФ. То есть победить Россию военным путем не получилось, но обсуждение капитуляции Москвы по-прежнему в графике Каллас, а равно – воровство.

«Чего вы боитесь? В какой суд обратится Россия? Какой судья вынесет решение в пользу России», – высмеивала она бельгийских депутатов, поскольку именно Бельгия как основной держатель российских активов выступает препятствием для их конфискации. В итоге это имело обратный эффект, так как бельгийцам не понравилась снисходительность эстонки, которую та проявила вместо желания разделить финансовые риски.

Эстония, которую Каллас представляет в Еврокомиссии, раздел рисков отвергает, потому что сама собственность России изымать не будет – ей нечего изымать. Москва не доверяла эстонцам и не инвестировала в них, так как в тех местах кража у русского – это не кража. Недоумевая, какой суд может признать иначе, Каллас с ходу дискредитирует всю судебную систему ЕС.

О чем бы ни шла речь – о провоцировании войны с ядерной державой или о воровстве у нее, – над Прибалтикой довлеет опасное и необоснованное чувство безнаказанности, хотя в случае большого конфликта она будет первой на раздаче, а для парализующего удара по ней ракетами ВКС РФ даже не нужно нарушать воздушного пространства Евросоюза.

По чисто географическим причинам прибалтам стоило бы вести себя поскромнее, а не так, как Каллас или Будрис. Решение изъять активы РФ, вероятно, все равно будет принято, поскольку в среднесрочной перспективе у ЕС нет альтернативных вариантов для финансирования Украины, в чем недавно призналась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. То есть российские деньги украдут вне зависимости от желания прибалтов и тем самым обеспечат долговременное и непреодолимое препятствие для любого сотрудничества между Россией и ЕС, что сделает Прибалтику медвежьим углом.

В довершение ко всему местные политики были настолько неосмотрительны, что оставили о Прибалтике память как о главном идеологе войны и ограбления, с которого при определенных поворотах истории справедливо взыскать должок.

Они хотели, чтоб на них, как организаторов кровопускающих мероприятий против России и воровства ее активов, обратили внимание.

Ну, допустим, обратили. Неужели стало легче?

Совместной задачей России и Запада является недопущение полномасштабной войны между ними, что пока кажется реальным – слишком велики риски для обеих сторон. Но долговые ведомости хранятся долго, а Фукуяма, как было сказано выше, ошибся самым жестоким образом.

Мифоплетством о России, поглощающей Прибалтику, ЕС оправдывает свою циничную политику сегодня. Но провокациями и шантажом делает многое для того, чтобы эти страхи материализовались послепослезавтра, потому что даже флегматичную и погруженную в другие приоритеты супердержаву нельзя провоцировать бесконечно, считая, будто эти провокации никто не фиксирует для истории или контрольно-ревизионной комиссии.

Это единственное, зачем сейчас может понадобиться Европа за столом переговоров об Украине: для внушения во имя общего будущего. Уймите своих прибалтов, пока не накликали беду, как украинцы.