Силы ПВО за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника

Минобороны: Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА за четыре часа

Tекст: Мария Иванова

Силы противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 34 украинских беспилотника, передает Минобороны России в канале Max

Операция проходила с 8 до 12 часов по московскому времени.

Из общего числа сбитых дронов 21 был перехвачен над Азовским морем, шесть – над Крымом, еще четыре – над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотника уничтожены в Белгородской области, один – над акваторией Черного моря.

В ведомстве отмечают, что все беспилотники были самолетного типа. Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженным действиям военных удалось предотвратить возможные последствия атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в промзоне Альметьевска возник пожар из-за падения обломков беспилотника.

Силы ПВО минувшей ночью сбили 152 украинских беспилотника над регионами России.