Силы ПВО за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника

Минобороны: Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА за четыре часа
За четыре часа силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона, большинство из которых были перехвачены над акваторией Азовского моря.
Силы противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 34 украинских беспилотника, передает Минобороны России в канале Max
Операция проходила с 8 до 12 часов по московскому времени.
Из общего числа сбитых дронов 21 был перехвачен над Азовским морем, шесть – над Крымом, еще четыре – над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотника уничтожены в Белгородской области, один – над акваторией Черного моря.
В ведомстве отмечают, что все беспилотники были самолетного типа. Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженным действиям военных удалось предотвратить возможные последствия атаки.
Силы ПВО минувшей ночью сбили 152 украинских беспилотника над регионами России.