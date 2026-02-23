Силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью

Tекст: Елизавета Шишкова

О массовом перехвате беспилотников сообщили в Минобороны России в Telegram. По данным ведомства, с 23.00 22 февраля до 07.00 23 февраля средствами ПВО были уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее число дронов было сбито над Белгородской областью – 65 единиц, а также над Саратовской областью – 35 единиц.

Кроме того, над Крымом уничтожено 16 БПЛА, по восемь аппаратов были сбиты над Воронежской и Ростовской областями. Четыре беспилотника были перехвачены над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Еще по три дрона сбиты над Волгоградской областью и Республикой Татарстан, по два – над Курской и Липецкой областями, по одному – над Тульской и Тверской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 22 февраля российские расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице.

Накануне силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.