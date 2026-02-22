ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

Tекст: Денис Тельманов

Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.