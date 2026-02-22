  • Новость часаПутин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    23 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    38 комментариев
    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня

    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    22 февраля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине задержали подозреваемую в совершении взрывов во Львове женщину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Отмечается, что личность женщины не разглашается, передает РБК со ссылкой на УНИАН.

    Как уточняет РБК-Украина, инцидент произошел ночью, когда полиция приехала на вызов о взломе магазина рядом с торговым центром «Магнус».

    Первый взрыв прогремел сразу после прибытия патрульного экипажа, после чего на месте ЧП прозвучал еще один взрыв – уже когда к месту прибыли дополнительные силы. По информации нацполиции, всего пострадали 24 человека, включая военнослужащего национальной гвардии, а погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Трое пострадавших находятся в реанимации, уточнило издание «Суспільне».

    По предварительной версии полиции, в обоих случаях были использованы самодельные взрывные устройства.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    Комментарии (16)
    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    Комментарии (13)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, поразив все назначенные цели, сообщает Минобороны России.

    Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщает Минобороны России в MAX. Атака стала ответом на террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве подчеркнули, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в шести населенных пунктах. Потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, уничтожены склады боеприпасов, техники и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся ущерб противнику в районах Шиповатого, Нечволодовки и других населенных пунктах. Потери ВСУ достигли 190 военнослужащих, уничтожены бронетехника, артиллерия, техника западного производства и три склада боеприпасов.

    Южная группировка войск улучшила позиции на переднем крае в Донецкой народной республике. Противник потерял более 105 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и склады материальных средств, а также американскую станцию AN/TPQ-50 и средства радиоэлектронной борьбы.

    В Донецкой народной республике и Днепропетровской области войска группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразив технику и личный состав нескольких бригад ВСУ, а также бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в России) и национальной гвардии. Украинские формирования потеряли до 355 человек, 10 бронемашин, четыре артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 350 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и польскую самоходную установку Krab. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, нанеся потери украинской стороне, уничтожив до 60 человек, автомобили, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

    Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Сбиты пять авиационных бомб, семь ракет HIMARS производства США и 326 украинских беспилотников.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета, более 116 тыс. беспилотников, 27 814 танков и боевых машин, а также более 55 тыс. единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Также военные заняли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (3)
    22 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Мэр Львова сообщил о теракте в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье очевидцы сообщали о громких хлопках в центре Львова, ранним утром мэр города Андрей Садово сообщил в Telegram-канале о теракте в городе.

    «Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы», – сообщил мэр Львова.

    Напомним, по сообщению в украинских СМИ, в ночь на воскресенье в восьми областях Украины сработал сигнал воздушной тревоги, на этом фоне во Львове были слышны взрывы, однако сирен тревоги не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 февраля прогремели несколько взрывов на фоне тревоги. Серия взрывов произошла 20 февраля в подконтрольном ВСУ Запорожье.  На следующий день в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели   взрывы.

    Комментарии (7)
    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (14)
    22 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дональд Туск резко раскритиковал решения Виктора Орбана и действия Ярослава Качиньского, написав в социальных сетях о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заветировать программу SAFE.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

    Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

    «Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

    На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

    Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

    Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

    Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Комментарии (6)
    22 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Блокировка Венгрией решения о выделении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times.

    Вето Венгрии на решение о выделении Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро может поставить под угрозу предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Как отмечает издание, финансирование от МВФ напрямую связано с программой европейской поддержки, и без нее дальнейшее кредитование окажется под вопросом.

    Ранее Financial Times сообщала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования 90 млрд евро для поддержки Украины. Для одобрения этой инициативы требуется единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласится поддержать кредит, если будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы поддержим выделение средств Украине, если транзит нефти по »Дружбе« будет возобновлен», – сказал дипломат.

    Минэкономики Словакии 13 февраля сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января, а Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновляет транзит по политическим мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию энергоносителями.

    Комментарии (6)
    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (20)
    22 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, также виден британский след, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

    По его словам, заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, при этом прослеживается британский след, передает РИА «Новости». Бортников отметил, что следствие продвинулось далеко: практически определены все участники и заказчики преступления, часть причастных задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на Украине.

    Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнул: «Мы видим британский след прежде всего здесь». Он добавил, что украинские спецслужбы действовали под кураторством западных разведок.

    Глава ФСБ пообещал, что если появится новая информация по расследованию покушения, она будет опубликована. Бортников также заявил, что Россия не забудет и не простит это преступление, несмотря на то, что говорить о возмездии преждевременно.

    Покушение на Владимира Алексеева произошло 6-го февраля в Москве, после чего генерал-лейтенант был госпитализирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины. ФСБ задержала подозреваемого в этом преступлении. Генерал Алексеев пришел в себя после покушения.

    Комментарии (4)
    22 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Путешественник из Австрии Герфрид Свобода, который путешествует на переоборудованном армейском вездеходе, был в России четыре раза и заметил, что дружелюбие у русских имеет свои черты.

    «Когда русским что-то нужно от тебя, тогда они сразу дружелюбные. Например, если им интересна машина, тогда всё идёт очень легко, разговор начинается сам собой. А вот если что-то нужно тебе от русских, то поначалу они иногда немного сдержанные, прохладные. Но когда они замечают, что ты тоже дружелюбен, то становятся всё дружелюбнее и дружелюбнее», – сказал Свобода РИА «Новости».

    Путешественник рассказал, что после того, как россиянин начинает доверять, круг общения расширяется.

    «Когда русский «оттаивает», то узнаешь уже не одного русского, а десятерых, потому что он сразу приглашает с собой к своим друзьям», – отметил австриец.

    За восемь лет Свобода проехал около 100 тыс. км, побывав в Европе, Центральной Азии и Южной Америке.

    Напомним, ранее австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о том, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 29 дронов уничтожено над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью, по 11 БПЛА сбито над  Воронежской и Смоленской областями. Девять беспилотников нейтрализовано над  Брянской областью, семь БПЛА сбито над Курской областью, еще три – над Калужской. По одному дрону уничтожено над Республикой Крым и над Московским  регионом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 03:07 • Новости дня
    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим ряд покушений Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский телеканал CNN в материале, посвященном жизнестойкости главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что тот пережил не меньше дюжины покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры и селились вблизи украинского главы.

    «Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины – проекта, который Москва рассчитывала завершить за несколько дней. Его должны были схватить или убить, если только он не сбежит первым. Источник, близкий к президенту, сообщил CNN, что российские агенты снимали квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом устранить его», – сказано в материале.

    Там отмечено, что Зеленский, которому зарубежные кураторы предлагали эвакуироваться из Киева в феврале 2022 года, отвечал, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт.

    «Он по-прежнему там, пережив не только почти дюжину покушений со стороны России, но и коррупционный скандал, который в прошлом году привел к отставке его ближайшего советника», – заявил CNN, не упоминая источников информации или иных ссылок на основания для подобных обвинений.

    Напомним, в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине. СБУ заявила  о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения. В июне 2025 года СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 07:38 • Новости дня
    Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях следует прервать разговор, сообщил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

    «Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп», – поделился он с РИА «Новости» в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.

    Нестик назвал фразы, которые часто встречаются в мошеннических схемах. Среди них, к примеру, «безопасный счет» или «ФСБ», но они, отметил специалист, очень быстро меняются». В таких ситуациях он посоветовал положить трубку.

    «Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать», – заключил психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». В МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Глава ВТБ Андрей Костин дал россиянам булгаковский совет против телефонных мошенников.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 18:41 • Новости дня
    Politico: Киев запросил у ЕК помощь с поставками нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» Киев призвал Европейскую комиссию содействовать организации альтернативной доставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщает издание Politico.

    Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне остановки доставки топлива по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. По информации источника, в письме украинские власти предложили альтернативные маршруты – либо через свою систему транспортировки, либо через порты Черного моря.

    В письме Киев подчеркнул «постоянную готовность» к поставкам нефти указанным странам в рамках правовых ограничений и обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать в вопросах логистики. Politico отмечает, что украинские специалисты уже изучают техническую осуществимость и условия для быстрого возобновления транспортировки топлива.

    На выходных, как уточняет издание, Украина заявила о круглосуточной работе по ремонту поврежденного участка трубопровода и уже предложила помощь в организации поставок по альтернативным маршрутам в Словакию и Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    Комментарии (0)
    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник – и продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки

      Сегодня, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят друг у друга прощения перед началом Великого поста. Этот день завершает Масленицу и становится духовной границей между временем веселья и периодом строгого поста и молитвы. Верующие стараются примириться с родными, друзьями и коллегами, чтобы вступить в пост с чистой совестью и без обид. Какие слова правильно говорить при прощении, нужно ли делать это лично, можно ли отправлять сообщения и открытки — в этом материале собраны разъяснения о смысле дня и практические рекомендации Церкви.

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

