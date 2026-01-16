Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Восток» за минувшую неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1665 военнослужащих, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

Подразделения Южной группировки освободили Закотное в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадыам морской пехоты, теробороны и бригад нацгвардии.

Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 бронемашины. Уничтожены 22 артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области взяли под контроль Комаровку в Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за неделю составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 26 складов с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории ЖНР и Днепропетровской области, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Днепр» в результате решительных действий освободили Белогорье и Новобойковское в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригадам береговой обороны, теробороны и нацгвардии.

Всего за минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции.

Ранее в четверг начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

На этой неделе российские войска освободили Комаровку в Сумской области.