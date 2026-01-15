Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

Tекст: Борис Джерелиевский

Подразделения группировки «Север» ВС РФ, продолжая исполнять задачу по формированию зоны безопасности вдоль российского приграничья, в среду освободили село Комаровка в Сумской области. Таким образом, российские войска впервые вошли на Украину с новой точки, через Глуховский район Сумской области, и тем самым создали новое направление – «Глуховское». Непосредственной работе штурмовиков 80-й отдельной мотострелковой бригады предшествовали изолирующие мероприятия наших беспилотных сил, артиллерии и ВКС, уничтожавших опорные пункты, технику и пункты расположения противника.

Противник придавал большое значение приграничному селу Комаровка, превратив его в хорошо укрепленный форпост. Кроме того, с юго-восточного направления населенный пункт дополнительно прикрывала река Клевень.

Село находится в южной части украинского «клина», или, как его называют, Сумского балкона, входящего на российскую территорию. С этого «балкона» противник регулярно наносил террористические удары по населенным пунктам и транспорту в прилегающих районах Курской и Брянской областей. Кроме того, с него осуществлялись пуски дальнобойных БПЛА по внутренним регионам России.

Перед штурмом Комаровки малые группы бойцов накапливались в окрестных лесах в урочищах Беленькое, Горелое и Дрогобыч, которые создавали неплохую защиту от вражеских дронов. Непосредственно перед штурмом наши заняли командную по отношению к Комаровке высоту в урочище Беленькое. Освобождение села проводилось по уже отработанной тактической схеме – просачивание с нескольких направлений и одновременная атака. На данный момент войска уже завершили зачистку Комаровки, закрепились в селе и развивают успех.

Скорее всего, последующими шагами наших войск станет занятие соседнего урочища Михаль и освобождение сел Ястребщина и Уланово, с выходом к реке Локня. Синхронно с этим можно ожидать прорыва наших войск в северной части «балкона» в направлении Вольной Слободы для его отсечения.

Появление нашего плацдарма в 96 км на северо-запад от Сум создает предпосылки для охвата областного центра и с этого направления.

Напомним, что наши войска на восточном направлении освободили Юнаковку и ряд других населенных пунктов и находятся менее чем в 20 км от Сум.

Однако вместо лобового штурма следует ожидать охват города и пресечение коммуникаций, обеспечивающих Сумскую группировку противника. Проходящие через Сумской балкон трасса Е 101 и рокадная дорога Е 391 – одни из них.

Таким образом, освобождение Комаровки и создание Глуховского направления позволяют не только расширить зону безопасности, но и начать подготовку операции по освобождению Сум. Не обязательно это произойдет немедленно, но предпосылки для ее начала уже стали формироваться с занятием Юнаковки и с входом наших войск в Глуховский район.

Сейчас в зоне СВО складывается такая ситуация, что каждый новый успех российской армии тактического уровня имеет стратегические последствия для врага, поскольку попытки его купирования оказывают негативное влияние на общую ситуацию на всей ЛБС. Резервов, которыми неприятельское командование могло бы маневрировать, нет. Чтобы реагировать на появление новых участков напряжения на линии соприкосновения, украинский генштаб вынужден снимать войска с других участков фронта, воспроизводя историю про Тришкин кафтан.

Есть информация, что противник все же располагает некоторым резервом из нескольких бригад, которые Зеленский категорически запретил использовать. Вероятно, что их сберегают для очередной PR-акции, которая должна показать Трампу, что у Киева «есть козыри». Но даже наличие этого резерва, как бы неприятель ни попытался его использовать, уже не имеет большого значения и может, в лучшем для врага случае, лишь несколько оттянуть неизбежное.

Российские же войска располагают достаточными силами, чтобы атаковать неприятеля со все новых направлений, заставляя растрачивать тающие силы, причем в условиях холодной и снежной зимы и транспортного коллапса, что еще больше его изматывает. При сохранении данной тенденции можно рассчитывать, что к весне сложатся условия, позволяющие перейти к маневренной фазе боевых действий с глубокими прорывами вражеской обороны.

Враг может видеть намерения наших войск, просчитывать дальнейшие шаги, но уже не в состоянии им помешать, не имея для противодействия сил и ресурсов.

Кстати, занятие Комаровки стало для неприятеля некоторой неожиданностью, поскольку он ожидал наступления не в Глуховском районе, а в Черниговщине. Впрочем, в этих ожиданиях он не будет обманут, поскольку наши войска наверняка будут освобождать и Черниговскую область - возможно тогда, когда часть своих формирований оттуда он перебросит, чтобы затыкать дыры в обороне Сумской области.

Стоит также отметить, что жизнь вносит серьезные коррективы в концепцию зоны безопасности. Первоначально речь шла о полосе глубиной, исключающей возможность артиллерийских обстрелов. Однако сейчас критерии существенно изменились — противник использует беспилотники дальнего радиуса действия, увеличился радиус действия даже FPV-дронов за счет применения ретрансляторов, БПЛА-маток и оптоволокна.

Напомним, что еще в июне прошлого года Владимир Путин указывал: «У нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю». И в свете тех изменений, что произошли за полгода, полоса в 12, 30 или даже 50 км не обеспечит необходимого уровня безопасности. А значит, освобождение Сум становится все более явственной перспективой.