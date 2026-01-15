  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 13:22 • Общество

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формированию зоны безопасности вдоль украинской границы?

    Подразделения группировки «Север» ВС РФ, продолжая исполнять задачу по формированию зоны безопасности вдоль российского приграничья, в среду освободили село Комаровка в Сумской области. Таким образом, российские войска впервые вошли на Украину с новой точки, через Глуховский район Сумской области, и тем самым создали новое направление – «Глуховское». Непосредственной работе штурмовиков 80-й отдельной мотострелковой бригады предшествовали изолирующие мероприятия наших беспилотных сил, артиллерии и ВКС, уничтожавших опорные пункты, технику и пункты расположения противника.

    Противник придавал большое значение приграничному селу Комаровка, превратив его в хорошо укрепленный форпост. Кроме того, с юго-восточного направления населенный пункт дополнительно прикрывала река Клевень.

    Село находится в южной части украинского «клина», или, как его называют, Сумского балкона, входящего на российскую территорию. С этого «балкона» противник регулярно наносил террористические удары по населенным пунктам и транспорту в прилегающих районах Курской и Брянской областей. Кроме того, с него осуществлялись пуски дальнобойных БПЛА по внутренним регионам России.

    Перед штурмом Комаровки малые группы бойцов накапливались в окрестных лесах в урочищах Беленькое, Горелое и Дрогобыч, которые создавали неплохую защиту от вражеских дронов. Непосредственно перед штурмом наши заняли командную по отношению к Комаровке высоту в урочище Беленькое. Освобождение села проводилось по уже отработанной тактической схеме – просачивание с нескольких направлений и одновременная атака. На данный момент войска уже завершили зачистку Комаровки, закрепились в селе и развивают успех.

    Скорее всего, последующими шагами наших войск станет занятие соседнего урочища Михаль и освобождение сел Ястребщина и Уланово, с выходом к реке Локня. Синхронно с этим можно ожидать прорыва наших войск в северной части «балкона» в направлении Вольной Слободы для его отсечения.

    Появление нашего плацдарма в 96 км на северо-запад от Сум создает предпосылки для охвата областного центра и с этого направления.

    Напомним, что наши войска на восточном направлении освободили Юнаковку и ряд других населенных пунктов и находятся менее чем в 20 км от Сум.

    Однако вместо лобового штурма следует ожидать охват города и пресечение коммуникаций, обеспечивающих Сумскую группировку противника. Проходящие через Сумской балкон трасса Е 101 и рокадная дорога Е 391 – одни из них.

    Таким образом, освобождение Комаровки и создание Глуховского направления позволяют не только расширить зону безопасности, но и начать подготовку операции по освобождению Сум. Не обязательно это произойдет немедленно, но предпосылки для ее начала уже стали формироваться с занятием Юнаковки и с входом наших войск в Глуховский район.

    Сейчас в зоне СВО складывается такая ситуация, что каждый новый успех российской армии тактического уровня имеет стратегические последствия для врага, поскольку попытки его купирования оказывают негативное влияние на общую ситуацию на всей ЛБС. Резервов, которыми неприятельское командование могло бы маневрировать, нет. Чтобы реагировать на появление новых участков напряжения на линии соприкосновения, украинский генштаб вынужден снимать войска с других участков фронта, воспроизводя историю про Тришкин кафтан.

    Есть информация, что противник все же располагает некоторым резервом из нескольких бригад, которые Зеленский категорически запретил использовать. Вероятно, что их сберегают для очередной PR-акции, которая должна показать Трампу, что у Киева «есть козыри». Но даже наличие этого резерва, как бы неприятель ни попытался его использовать, уже не имеет большого значения и может, в лучшем для врага случае, лишь несколько оттянуть неизбежное.

    Российские же войска располагают достаточными силами, чтобы атаковать неприятеля со все новых направлений, заставляя растрачивать тающие силы, причем в условиях холодной и снежной зимы и транспортного коллапса, что еще больше его изматывает. При сохранении данной тенденции можно рассчитывать, что к весне сложатся условия, позволяющие перейти к маневренной фазе боевых действий с глубокими прорывами вражеской обороны.

    Враг может видеть намерения наших войск, просчитывать дальнейшие шаги, но уже не в состоянии им помешать, не имея для противодействия сил и ресурсов.

    Кстати, занятие Комаровки стало для неприятеля некоторой неожиданностью, поскольку он ожидал наступления не в Глуховском районе, а в Черниговщине. Впрочем, в этих ожиданиях он не будет обманут, поскольку наши войска наверняка будут освобождать и Черниговскую область - возможно тогда, когда часть своих формирований оттуда он перебросит, чтобы затыкать дыры в обороне Сумской области.

    Стоит также отметить, что жизнь вносит серьезные коррективы в концепцию зоны безопасности. Первоначально речь шла о полосе глубиной, исключающей возможность артиллерийских обстрелов. Однако сейчас критерии существенно изменились — противник использует беспилотники дальнего радиуса действия, увеличился радиус действия даже FPV-дронов за счет применения ретрансляторов, БПЛА-маток и оптоволокна.

    Напомним, что еще в июне прошлого года Владимир Путин указывал: «У нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю». И в свете тех изменений, что произошли за полгода, полоса в 12, 30 или даже 50 км не обеспечит необходимого уровня безопасности. А значит, освобождение Сум становится все более явственной перспективой.

    США начали торговать венесуэльской нефтью
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану
    TWZ: США были готовы уничтожить три военных аэродрома Венесуэлы
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Директор нацпарка «Куршская коса» арестован по делу о вырубке леса
    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

