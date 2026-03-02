  • Новость часаКремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    10 комментариев
    2 марта 2026, 13:16 • В мире

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией
    @ Uwe Zucchi/DPA/TASS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться?

    Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс призвал латвийский бизнес покинуть Россию. «Не ищите счастья в России! Наши стратегические партнеры – это Европа», – заявил Казакс. Он попытался заверить, что в торговле с Россией нет никакой выгоды: «Это очень рискованное предприятие, поэтому, предприниматели, поищите свои возможности где-нибудь в другом месте».

    Такие заявления звучат уже много лет, но даже теперь, через четыре года после начала СВО, прибалтийский бизнес не очень-то слушает местных политиков. Латвийские СМИ пишут, что за четыре минувшие года объемы экспорта из этой прибалтийской республики в Россию существенно не сократились. Напротив – в отдельных товарных сегментах они даже выросли. На восток идут все виды продукции, не подпавшие еще под санкции.

    Правда, число компаний, продолжающих экспортировать из Латвии в РФ, за эти годы сократилось. В 2021 году их общее количество превышало три с половиной тысячи: причем почти тысяча была зарегистрирована в самой Латвии, а более двух с половиной тысяч – за ее пределами. В 2025 году таких компаний осталось около 1,2 тысячи (в Латвии зарегистрированы около 200). Падение их количества не удивительно – фирмы, продолжающие работать с российским рынком, всячески стыдят и запугивают.

    Впрочем, есть мнение, что некоторые латвийские компании, громко заявившие об уходе из РФ, на самом деле втихаря продолжают свою торговлю. Однако широкой общественности теперь уже доподлинно не узнать, кто ушел из России, а кто остался. Два с половиной года назад был опубликован «позорный лист» с названиями 128 латвийских фирм, работающих с РФ. Но потом власти от публикации подобных списков отказались.

    Известно лишь, что сама структура латвийско-российской торговли значительно изменилась. Импорт из РФ в Латвию с 2022 года значительно сократился: с 1,8 млрд евро до менее чем 100 млн евро в прошлом году. Экспорт же из Латвии в Россию остается примерно на прежнем уровне – около одного миллиарда евро ежегодно.

    Больше всего из Латвии везут в РФ потребительские товары – напитки и алкоголь, одежду, обувь, косметику и фармацевтическую продукцию. Причем ввоз этих товаров из Латвии в Россию с 2022 года только вырос. Конкретно же наибольший рост зафиксирован в категории одежды – ее экспорт увеличился более чем на 40 млн евро. Существенный прирост наблюдается также в экспорте обуви и косметики. В свою очередь, экспорт напитков и алкогольной продукции, который уже в 2022 году был очень высоким, вырос еще почти на 24 млн евро.

    Банк Латвии подсчитал, что полный и окончательный разрыв деловых отношений с Россией даже сейчас приведет к потере 2% ВВП государства.

    Но руководитель отдела монетарной политики БЛ Улдис Руткасте все равно настаивает, что это нужно сделать, чтобы ни в чем не содействовать экономике «государства-агрессора».

    В частных разговорах предприниматели пытаются убедить власти, что переориентироваться на другие направления практически невозможно. «Нашим предприятиям становится всё сложнее выйти на новые рынки, поскольку конкуренция там только усиливается», – отмечает председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня.

    Месячные объемы экспорта из Эстонии в Россию колеблются в диапазоне 17-28 млн евро. Это, конечно, в десять раз меньше пиковых значений начала 2010-х, но все-таки полностью экспорт не остановлен даже и сегодня. Основное падение пришлось на машиностроение, в то время как поставки алкоголя, обуви и даже купальников сохраняются или даже растут.

    Нечто подобное наблюдается и с литовским экспортом. В свое время Литва поставляла в Россию продукцию машиностроения: сельскохозяйственную и уборочную технику, полиграфическое оборудование, технику для пищевой промышленности. Но к в 2025 году фокус окончательно сместился: Литва все больше выступает в роли поставщика в РФ потребительских товаров и алкогольной продукции.

    Невзирая на санкции и политическое давление, экспорт литовского алкоголя в Россию демонстрирует устойчивость. По данным Eurostat, в 2025 году Литва поставила в РФ вина на сумму 10,4 млн евро. Хотя это и на 44% меньше, чем годом ранее, страна сохраняет место в десятке крупнейших поставщиков вина на российский рынок. Для сравнения: Латвия, главный конкурент Литвы в регионе, поставила в Россию в 2025 году алкоголя на 106,7 млн евро.

    Правда, и в этом случае значительная часть товаров, которые статистика учитывает как «литовский экспорт» в Россию, на самом деле является реэкспортом продукции из других стран Евросоюза. Это создает парадоксальную ситуацию: официально заявляя о разрыве торговых связей, европейские поставщики используют инфраструктуру стран Прибалтики для доступа на российский рынок.

     «Судя по всему, существуют крупные западноевропейские предприятия, которые используют Латвию как своего рода дистрибьюторский центр. То есть речь идет не об отправке в Россию латвийской продукции, а о реэкспорте»,

    – говорит Матисс Мирошников, экономист Банка Латвии.

    В свою очередь глава российской компании «Ладога» (крупного дистрибьютора и импортера алкоголя) Вениамин Грабар поясняет: «Если раньше в документах значилось, что импорт в Россию осуществлялся через Латвию и Литву, то теперь эти балтийские страны выступают в качестве цели – стран, куда поступает экспорт. И уже оттуда осуществляются дальнейшие поставки в Россию».

    Причина – зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки. Таким образом, сами логистические цепочки не изменились. Это все те же производители, которые поставляют в Россию свою продукцию, но только теперь в их документации фигурируют Эстония, Латвия и Литва – как страны, куда направляется экспортная продукция. Обо всех таможенных процедурах поставок из ЕС в Россию, включая подготовку документации, заботятся латвийские и литовские партнеры западноевропейских производителей.

    Экспорт алкогольной продукции, которая не относится к предметам роскоши, не противоречит санкциям ЕС, введенных в отношении России. Но то, что Прибалтика используется как дистрибьюторский центр, показывает, что западноевропейские фирмы опасаются неприятностей, если будут поставлять товары напрямую в Россию. Но для некоторых фирм речь вообще идет об их существовании.

    «У некоторых компаний клиентами являются только Россия и Беларусь. Поэтому они не хотят и не могут просто так прекратить работу»,

    – поясняет Мирошников.

    Поставщики алкоголя в Россию заготовили и аргумент для грантоедских НКО, лезущих к ним с вопросом о том, «насколько этично на фоне войны РФ против Украины продолжать вести дела с Москвой». Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолис многозначительно отмечает: «Алкоголь действительно тот продукт, который еще можно продавать. Хотя алкоголь при чрезмерном употреблении может вредить здоровью». Дескать, можно нас простить, поскольку мы наносим урон здоровью россиян.

    Экономист Банка Латвии Матисс Мирошников предлагает оценивать ситуацию двояко: «С одной стороны, хорошо получать деньги от России, потому что таким образом у РФ остается меньше денег на войну. С другой стороны – тем самым российским элитам позволяют делать то, что они хотят, и обеспечивают им привычный уровень жизни, как если бы ничего не изменилось».

    Радикальные националисты, не желая вникать в полутона, давно уже требуют перекрытия границы с Россией и полного запрета на какую-либо торговлю с ней.  Однако границу не закрыли и по сей день. Да, максимально затруднили процесс ее преодоления для простых людей – прибалтийские этнократии не заинтересованы в том, чтобы их подданные ездили в Россию. Но движение товаров как шло, так и идет.

    Таким образом, власти государств Прибалтики, испытывающих сейчас большие трудности с экономикой, не готовы окончательно отказаться от огромного российского рынка. И потому все пока ограничивается лишь сотрясением воздуха. Латвийский публицист и оппозиционный активист Владимир Линдерман пишет, что в странах Прибалтики растет число людей, которые хотят прекратить военную поддержку Украины и помириться с Россией. «Понятно, что их меньшинство среди имеющих право голоса. Но, как говорят бизнесмены, это растущий тренд», – свидетельствует Линдерман.

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

