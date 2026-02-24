Азиатские мигранты хоронят главную мечту националистов Прибалтики

Tекст: Никита Демьянов

Рижский аналитический центр LaSER (состоящий при одноименном бизнес-клубе, объединяющем крупнейших латвийских предпринимателей) представил доклад под названием «Латвия-2040: демографическая реальность и сценарии будущего». Автором доклада является профессор демографии Рижской школы экономики, исследователь Балтийского международного центра исследований экономической политики Зане Варпиня. Она приходит к неутешительным для своего государства выводам: «В Латвии пока нет устойчивых преимуществ в сфере здоровья, навыков, инноваций или производительности, которые позволили бы смягчить последствия демографического спада».

Аналитик подчеркивает, что «демографические решения в Латвии носят в основном пассивный характер, а страна фактически движется по сценарию стагнации». Низкая рождаемость, отрицательное миграционное сальдо и медленный экономический рост означают, что сценарий «ничего не менять» ведет к депопуляции и росту нагрузки на государственные финансы.

Тут стоит напомнить, что демографический спад в Латвии начался сразу после того, как республика вышла из состава СССР. На начало 90-х в государстве проживало около 2,7 млн человек, сейчас – около 1,8 млн. По итогам 2025 года в стране стало еще на 14 тысяч человек меньше. Проще говоря, латвийцы отказываются рожать.

Некоторые специалисты полагают, что реально в Латвии осталось немногим более миллиона человек – многие уезжают в другие страны ЕС, не ставя об этом в известность госорганы. Причем сокращается как общее число жителей, так и доля населения трудоспособного возраста: Латвия превращается в один большой «дом престарелых».

На днях с весьма характерным признанием выступил предприниматель Айвар Мацкевич, специализирующийся на туристических услугах. Этот бизнесмен проживает в Латгалии – восточном регионе Латвии, примыкающем к России и Белоруссии. Он рассказал, что «у нашей восточной границы постепенно исчезают госуслуги, и единственным присутствием "государственности" становятся военные машины». Мацкевич пожаловался, что зарабатывать вынужден в Риге, поскольку в Латгалии клиентуры практически не осталось. По его словам, все экономические ресурсы Латвии стекаются в Ригу, а Латгалия постепенно превращается в пустырь.

По прогнозу Зане Варпини, именно в Латгалии, а также в другом латвийском регионе Видземе численность населения к 2040 году сократится сильнее всего: на 25,6% и 21,6% соответственно, что примерно вдвое быстрее, чем в среднем по стране. В Риге население уменьшится на 16,6%.

Станут еще более выраженными и различия возрастной структуры: в Латгалии число жителей трудоспособного возраста к 2040 году может сократиться на 35%, в других регионах – от 17 до 28%. Одновременно во всех регионах увеличится число людей пенсионного возраста. Если в 1990 году на одного пенсионера приходилось более пяти работающих, то в 2025 году – уже 2,9, а к 2040 году этот показатель снизится до 2,2.

С момента выхода из СССР медианный возраст населения Латвии вырос примерно на десять лет и сейчас составляет 44,2 года. Как предрекает Варпиня, в течение ближайших пятнадцати лет он увеличится до 49,6 года, а в Латгалии – до 54,3 года. Стране крайне не хватает высококвалифицированных специалистов, а уровень инноваций и производительности не компенсирует сокращение численности рабочей силы.

В докладе LaSER рассматривается вставшая перед Латвией «демографическая трилемма» – структурное противоречие между низкой рождаемостью, экономическим ростом и низким уровнем иммиграции. «Необходимо сделать стратегический выбор: либо искать способы повысить рождаемость, либо открыться для разумно управляемой миграции, либо динамично сочетать оба этих пути и искать между ними баланс», – говорится в исследовании. Проще говоря, у государства лишь два варианта: или более высокая иммиграция, или более высокая рождаемость.

Самой Варпине идея широко открыть двери перед мигрантами не нравится – по ее словам, это чревато «вызовами в сфере интеграции, социальной сплоченности и общественной безопасности». У латышских же националистов предложение открыть страну мигрантам вызывает пароксизмы ярости. Ведь они в течение тридцати пяти лет затратили огромные усилия на построение этнически однородной «латышской Латвии», всячески угнетая местное русское население. Но Зане Варпиня предупреждает, что без мигрантов не обойтись, так как сама Латвия уже прошла точку демографического невозврата.

В последние годы Рига и так уже изрядно «посмуглела». Белое население других стран ЕС ехать в Латвию не желает, и поэтому работодатели завозят жителей стран Глобального Юга.

На днях негодование местных националистов вызвало то, что латвийский МИД поздравил мусульман с началом Рамадана. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (прославившийся сносом памятника российскому полководцу Барклаю-де-Толли) и депутат горсобрания Лиана Ланга (главный идеолог проводимой в Латвии кампании «дерусификации») заявили, что это приезжие должны знакомиться с латышскими праздниками. Ланга, которая неустанно борется с рекламными объявлениями на русском, в последнее время объявила войну и хинди, который все чаще встречается в публичном пространстве Риги.

В конце января националисты провели в центре Риги антимиграционный митинг. Некоторые участники митинга, невзирая на мороз, щеголяли обнаженными торсами, на которые красной краской была нанесена надпись: «Латвию – латышам».

В свою очередь, латвийские бизнесмены долгие годы пытались «разблокировать» миграционное законодательство, изначально являвшееся одним из самых жестких в ЕС. О необходимости упрощения правил привлечения в страну иностранной рабочей силы еще несколько лет назад говорил прежний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. В результате в последнее время правила завоза рабочих рук были упрощены: власти вынуждены были пойти на поводу у бизнеса, а не националистов.

«Или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция. Или мы не можем ремонтировать дороги, или нужна иммиграция. Это просто реальность»,

– так формулирует неизбежность выбора Айгарс Ростовскис, председатель совета аналитического центра LaSER и президент Латвийской торгово-промышленной палаты. При этом он признает, что процесс нужно организовывать «с умом», учитывая ошибки других стран. «Та же Швеция – туда хлынули какие-то группы, они не интегрируются, криминогенная обстановка ухудшилась. Нам надо не повторять эти ошибки. Но это не значит, что мы сможем прожить без умно организованной миграции», – говорит Ростовскис.

С оригинальным предложением выступил театральный режиссер Алвис Херманис, который считает, что нужно попытаться привлечь в Латвию богатых западноевропейских пенсионеров. «Что же мы могли бы сделать с этим гигантским пустым лесом, который называется Латвия? Может быть, предложить его как идеальное место, куда в старости могут переехать состоятельные жители Европы? Те, чье здоровье больше не выдерживает невыносимо жаркой южноевропейской природы или кому больше не комфортно оставаться в завоеванных мусульманами странах Западной Европы, где гражданская война стала повседневным фоном?» – пишет Херманис. Однако подобного рода предложения пока что воспринимаются экзотикой.

В реальности Узбекистан, Киргизия, Таджикистан уже стали важным источником рабочей силы для всего Прибалтийского региона. Мигранты из этих стран заняты в строительстве, логистике и на низкоквалифицированных работах.

Кроме того, в Латвию едут жители и более отдаленных азиатских стран – в частности Индии. Индийцев привлекают быстрое оформление рабочих виз (по сравнению с другими странами ЕС), низкая стоимость жизни (относительно Западной Европы) и широкое использование английского языка на рабочих местах, особенно в IT-секторе.

Латвия испытывает дефицит не только низкоквалифицированной рабочей силы, но и представителей конкретных профессий. Наиболее востребованы операторы станков, сварщики, водители, работники складов, разработчики программного обеспечения, аналитики данных, инженеры, электрики, сантехники, плотники, медсестры и персонал по уходу за пожилыми людьми. По факту, как жалуются националисты, «процесс замещения латышского населения» уже идет – и, похоже, вспять его не повернуть. Люди, которые потратили всю жизнь на то, чтобы изгнать русских и православных, теперь будут терпеть еще более ненавидимых ими азиатов и мусульман.