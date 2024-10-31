Как Латвия растоптала права русского населения

Tекст: Никита Демьянов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва по дипломатическим каналам заявила Латвии досудебные претензии. Они связаны с несоблюдением властями этой прибалтийской республики прав русскоязычного населения. Захарова подчеркнула, что русофобия «вышла на какой-то новый, качественно новый уровень, в частности в Прибалтике».

По словам дипломата, «мы предпринимаем наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают свои международные обязательства в сфере ликвидации всех форм расовой дискриминации – с дальнейшей перспективой вынесения данных требований на рассмотрение Международного суда ООН». Представитель МИД добавила, что «речь идет об откровенной дискриминации русских, имеющей системный характер».

В целях привлечения Латвии к международной ответственности за эти нарушения Российская Федерация задействовала официальную процедуру разрешения спора в рамках статьи 22-й Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Если Латвия не прекратит нарушать конвенцию, то ей придется отвечать за это перед Международным судом ООН. О каких конкретно нарушениях прав русских соотечественников в Латвии идет речь?

Запрет на русский язык

Самое существенное – местные русские, составляющие до 35% населения Латвии, целиком и полностью лишены возможности учиться на родном языке.

К началу 2000-х в Латвии существовали русскоязычные школы (к слову, первая русская школа в Риге была открыта в 1789 году, еще до того, как латыши полностью оформились в качестве единого полноценного этноса) и русскоязычные потоки в вузах. Ликвидация русского образования была запланирована еще на 2004 год, но тогда эти планы сорвало мощное движение протеста – русскоязычные поднялись на защиту своих школ. Поэтому тогда власти приняли так называемый билингвальный вариант и согласились оставить 40% преподавания в школах нацменьшинств на родном языке.

К реализации своих планов Латвия вернулась в 2018 году – в русских школах с седьмого по девятый класс оставили лишь 20% преподавания на родном языке, а старшеклассникам не оставили вовсе. Более того, запретили преподавать на русском даже в частных вузах. К тому моменту русская община была уже запугана и дезориентирована и поэтому не смогла собрать столь же многочисленные марши протеста, как в 2003-2004 годах. А в 2022 году государство приняло очередную порцию дискриминационных законов, запрещавших преподавание на русском языке уже в начальных школах и детских садах.

Русские Латвии неоднократно пытались защитить свои школы через судебные инстанции. Но ни Конституционный суд Латвии, ни Европейский суд по правам человека на сторону русских родителей ни встали.

Запрет на русскую историю и культуру

Из запрета на обучение на родном языке проистекает еще одна форма дискриминации – русских детей почти полностью отрезали от возможностей изучения родной культуры (что де-факто является проявлением насильственной ассимиляции). Теоретически русским школьникам не возбраняют изучать родной язык и культуру вне основной программы, на добровольных факультативных занятиях. Однако на организацию такого рода занятий отпускаются минимальные суммы, а русские дети, и без того перегруженные в рамках основной программы (из-за обучения на неродном языке им приходится тратить куда больше времени и усилий, чем латышским сверстникам), как правило, на эти факультативы не ходят.

Еще один из ключевых элементов дискриминационной системы – запрет на историческую память. Важнейшей «точкой сборки» русской общины Латвии на протяжении десятилетий было почитание подвига дедов и прадедов, сражавшихся с нацизмом. День Победы 9 мая ежегодно отмечался всенародно, такие празднования собирали сотни тысяч человек.

Однако с 2022 года коллективное и прилюдное празднование Дня Победы криминализировано. Латвийское государство теперь характеризует мероприятия такого рода, как «прославление государства-агрессора и геноцида» и грозит за участие в них уголовными делами и тюремными сроками.

В 2022 году в государстве было демонтировано 124 памятника советским воинам, в том числе находившийся в Риге Монумент освободителям, пользовавшийся особенной любовью местных русских. Имели место случаи разорения братских кладбищ советских воинов.

Власти Латвии наказывают за знаки уважения, проявленные в отношении павших советских воинов. Имели место случаи, когда людей помещали за решетку за цветы, положенные на место снесенного памятника, или за наклейку с изображением советского воинского ордена, прилепленную на стену здания. За прилюдное исполнение советских военных песен – штрафуют. Причем, что характерно, от борьбы с памятью о Великой Отечественной власти перешли к искоренению памяти даже и о периоде истории Латвии, связанном с Российской империей. Отсюда – кампания по переименованию улиц, зачастую носивших свои имена столетиями, снос в Риге памятников Пушкину и Барклаю-де-Толли.

Оскорбления и призывы к расправам по национальному признаку

Де-факто в Латвии узаконена практика публичных оскорблений русских по национальному признаку и призывов к расправам с ними. Основоположником этой практики в 2017 году стал депутат парламента Эдвинс Шноре, который написал и опубликовал статью, в которой позволил себе сравнить русских Латвии со вшами. Несмотря на то что русская община направила в суд большое количество исков в адрес Шноре, он остался безнаказанным – ничего противозаконного в его деянии суд не нашел. Это ободрило прочих русофобов, и постепенно такого рода высказывания стали обычным делом.

Сейчас в стране бесчинствует группа особенно крикливых националистов во главе с Лианой Лангой, Марцисом Кулисом и Элвисом Мейстерсом, ежедневно оставляющих в соцсетях посты, за которые в другом государстве они давно бы уже сидели за разжигание межнациональной ненависти. Ланга, Кулис, Мейстерс и их подельники оскорбляют русских самыми площадными словами, требуют нещадно наказывать за употребление русского языка в публичном пространстве, призывают «уничтожать тараканов».

Поданные на них в правоохранительные органы заявления результата не имеют – латвийские спецслужбы и полиция не видят в подобных высказываниях ничего криминального. При том, что русских, позволивших себе публичную критику режима, арестовывают и бросают в тюрьмы.

Те же самые активисты являются застрельщиками все углубляющейся борьбы с любыми проявлениями русского языка в публичном пространстве. Вспышку ярости может вызвать все, что угодно – театральная афиша на русском языке, русские буквы на упаковке пищевого продукта, продавец в магазине, сказавшая несколько слов на русском, русский язык в банкоматах, общение русских школьников на родном языке на переменах и т. д.

Власти этих националистов не только не сдерживают, но и поощряют, используя в качестве «голоса народа». Так, например, сносу памятников Пушкину и Барклаю, переименованию улиц, отмене русского языка в банкоматах предшествовало «народное негодование», идя навстречу которому власти вынуждены были «принимать меры», дабы успокоить «общественное мнение».

Запрет на политическое влияние

Русская община страны загнана в угол и, невзирая на свой значительный удельный вес, лишена возможности влиять на принимаемые властями решения. Собственно, это началось еще в 1991 году, когда более 700 тыс. представителей русского населения республики свели до статуса «неграждан» (сейчас их остается около 170 тыс. человек).

Но даже и натурализовавшиеся русские, получившие местное гражданство, всегда упирались в «невидимый потолок» и выше определенного предела не поднимались. Политические партии, за которые голосовало русское население, порой по результатам парламентских выборов получали большие фракции в Сейме, но их ни разу не взяли в правящую коалицию. Всякий раз имело место одно и то же: латышские партии объединялись по этническому признаку, отправляя русские партии в оппозицию.

Выдавливание из страны

В последние годы власти Латвии особенно усердно взялись за воплощение принципа, который они декларировали еще в 1990-х: любой местный русский, не желающий отказаться от своей национальной идентичности, обязан уехать. В эти несколько лет отток русских из Латвии усилился – оттуда в одну только Псковскую область в 2024 году перебрались более сотни человек.

Ну а тем, кто никак не может решиться на отъезд, зачастую «помогает» сделать этот шаг латвийское государство. В прошлом году была организована кампания прессинга в отношении бывших латвийских неграждан, которые, оставшись жить на родине, приняли российское гражданство. Этих людей (находящихся, как правило, в весьма пожилом возрасте) теперь прогоняют через всевозможные проверки – и в случае каких-то несоответствий (например, не сдал экзамен по латышскому) беспощадно выбрасывают из родных домов и выдворяют через границу. Этим людям, пока они не подтвердят, что «достойны» остаться в Латвии, отказывают в выплате пенсий и бесплатном медицинском обслуживании.