    При каких условиях иранские беспилотники ударят по территории США
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 17:39 • Новости дня

    На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

    Собянин: На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем канале в Max.

    Согласно сообщениям Собянина, всего с 2.00 понедельника было ликвидировано 56 беспилотников, атаковавших столицу.

    Ранее средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны.

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    16 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.

    Он выразил благодарность российским военным за работу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.

    16 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля

    Лавров: Париж своей позицией по Украине предает заветы де Голля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж предает заветы генерала де Голля своей соглашательской позицией по украинскому кризису, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, нынешняя политика Франции напоминает позицию правительства Виши во времена Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает это серьезной проблемой. «Франция, конечно, предает заветы генерала де Голля и, по сути, занимает ту же самую соглашательскую позицию, которую правительство Виши занимало в период Второй мировой войны. Это серьезнейшая проблема», – сказал Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта.

    Лавров отмечал, что переговорщик от Франции «ничего нового не привез».

    15 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    По факту аварии с двумя трамваями на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, пострадавшие устанавливаются.

    По факту столкновения двух трамваев на северо-западе столицы возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что расследование ведется по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

    В ведомстве уточнили, что сейчас выясняется точное число пострадавших и степень вреда их здоровью. В сообщении пресс-службы говорится: «По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по ситуации, добавили в СК. Ход исполнения этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы стал сбой системы управления.

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей.

    16 марта 2026, 03:32 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 20, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении главы города. Позднее Собянин опубликовал в Max еще два сообщения о том, что сбиты три и два БПЛА соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА на подлете к Москве.

    16 марта 2026, 06:03 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников.

    16 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    МИД Турции отказался признать Крым российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России.

    В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Анкара не признает полуостров российским регионом и считает итоги референдума в Крыму нелегитимными.

    «В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», – говорится в заявлении.

    В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на полуострове, уделяя особое внимание положению крымских татар.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан.

    Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.

    16 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что «уничтожены еще два БПЛА». Затем он проинформировал, что «системой ПВО Минобороны уничтожены» еще шесть беспилотников. По его словам, экстренные службы находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву беспилотников.

    16 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров назвал «стабилизационные силы» на Украине угрозой для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны планируют ввести так называемые стабилизационные силы на Украину, и эти формирования, по сути, будут являться оккупационными войсками, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    «На его территорию (киевского режима) хотят завезти какие-то «стабилизационные силы». Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Газета The New York Times писала, что западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России.

    Издание Die Welt сообщало, что несколько европейских стран разработали план возможной отправки до 15 тысяч военнослужащих на Украину с целью контроля за мирным соглашением.

    16 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, последствия устраняют экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью сообщил Собянин в Max.

    По его словам, оба БПЛА были уничтожены силами ПВО Минобороны на подлете к городу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Сообщалось, что силы ПВО сбили более 30 беспилотников, летевших на Москву с начала суток.

    16 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать слухи о якобы лечении Хаменеи в Москве

    Песков отказался комментировать сообщения о якобы лечении Хаменеи в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл в Москву на лечение, передает ТАСС.

    На брифинге Песков заявил: «Мы никак подобные сообщения не комментируем». Кувейтская газета «Аль-Джарида» ранее сообщила об этом со ссылкой на свои источники.

    Отец нынешнего лидера, аятолла Али Хаменеи, погиб в результате американо-израильской атаки, длящейся уже несколько недель. США и Израиль ранее заявили о намерении продолжить устранение руководства Ирана, включая нового лидера Моджтабу Хаменеи.

    МИД Ирана ранее сообщал, что новый лидер получил ранения в результате атак, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу после ранения.

    Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и других ключевых иранских чиновниках.

    Кремль сообщал, что Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    16 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Подмосковный школьник напал с ножом на сверстников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе Подмосковья напал на своих сверстников по дороге в школу, сообщили в Министерстве образования Московской области.

    В социальных сетях сообщалось, что возможной причиной инцидента могла стать личная неприязнь к отличникам, однако официальные причины пока устанавливаются, передает ТАСС.

    «Нападение произошло по дороге в школу. Причина конфликта устанавливается. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники администрации», – заявили в пресс-службе министерства.

    В феврале в Александровске ученик седьмого класса с ножом напал на сверстника, пострадавший получил тяжелое ранение. После этого было возбуждено уголовное дело.

    В декабре после нападения несовершеннолетнего на школу в Одинцовском районе Московской области возбудили уголовное дело.

    Главное
    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Обломки «Герани» упали на монумент Независимости в центре Киева
    Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе фейком
    Горсовет польских Пыжиц решил снести памятник советским воинам
    Долина потребовала у мошенников через суд 176 млн рублей
    Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: календарь питания с 16 по 22 марта и главные запреты для православных

      На этой неделе идет четвертая неделя Великого поста 2026, а это значит, что верующие преодолели важный духовный рубеж – ровно половину пути к Пасхе. С 16 по 22 марта Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, чья «Лествица» (лестница) учит нас не сбавлять оборотов в духовном восхождении. В эти дни пост становится особенно строгим в плане питания, но главное – удержать внутренний настрой. В материале – точный календарь трапез на текущую седмицу, что можно и нельзя делать, а также советы для тех, кто только присоединился к посту.

    • Пособие по безработице в 2026 году: размер, как получить, сроки выплаты

      В случае потери работы ряд граждан России имеют право на специальное пособие. Каков размер этой суммы, кто именно может ее получить, какие для этого требуются документы и при каких условиях выплата данного пособия приостанавливается или же прекращается вовсе?

    • Когда сажать бархатцы в 2026 году: лунный календарь, сроки посева и секреты пышного цветения

      Бархатцы, или тагетес – одни из самых любимых цветов у российских садоводов. Яркие солнечные соцветия украшают клумбы все лето и не требуют сложного ухода. Чтобы получить обильное цветение, важно правильно выбрать время посадки. В 2026 году лунный календарь подскажет идеальные даты для посева как на рассаду, так и сразу в открытый грунт. Разбираемся во всех тонкостях выращивания этой неприхотливой, но эффектной культуры.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

