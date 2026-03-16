Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.3 комментария
Собянин: На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника
Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем канале в Max.
Согласно сообщениям Собянина, всего с 2.00 понедельника было ликвидировано 56 беспилотников, атаковавших столицу.
Ранее средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны.