Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

Песков: Отключение связи в Москве продлится столько, сколько потребует безопасность

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.