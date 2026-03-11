  • Новость часаВоенный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    Сергей Миркин Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 13:25

    Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

    Песков: Отключение связи в Москве продлится столько, сколько потребует безопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Временные проблемы с работой мобильной сети в Москве вызваны необходимостью защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

    Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

    Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

    Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

    Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

    Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    10 марта 2026, 14:36
    В Max зарегистрировались 100 млн пользователей

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пользователей национального мессенджера Max превысило 100 млн человек, а суточная аудитория сервиса достигла 70 млн человек.

    Национальный мессенджер Max зарегистрировал 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются 70 млн человек. Каждый день пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков, сообщает VK.

    С момента запуска Max пользователи отправили 62 млрд сообщений и совершили свыше 3 млрд звонков. Также зафиксировано 470 млн видеокружков, записанных и отправленных через платформу, и 25,5 млн чатов.

    Авторы, блогеры, пользователи и компании создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.

    Ранее мессенджер Max предоставил жителям стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки возможность регистрации с помощью местных sim-карт.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 14:43
    ФАС предупредила о запрете рекламы на Youtube и в Telegram при их блокировке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), размещение рекламы на этих платформах будет запрещено, предупредили в ФАС России.

    В службе уточнили, что запрет коснется всех информационных ресурсов, к которым будет ограничен доступ на основании действующего законодательства, передает ТАСС.

    «Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – пояснило ведомство.

    Ранее Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram.

    В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.

    Комментарии (3)
    10 марта 2026, 17:10
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 21:33
    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Шесть беспилотников сбиты на подлете к Москве за день

    Tекст: Мария Иванова

    С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

    Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 05:09
    В центре Москвы женщина погибла от упавшей с крыши наледи

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Москве в результате падения наледи с крыши, сообщает СК.

    Трагедия произошла на Мясницкой улице, где, по сообщениям СМИ, на проходившую женщину с крыши здания упала глыба льда. Следственные органы столичного СК открыли уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СК в Telegram.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Каменка Воротынского района Нижегородской области мужчина погиб в результате падения снега и наледи с крыши. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 09:09
    Москвичей предупредили о солнечной погоде и потеплении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие несколько дней столичный регион ожидает сухая погода, а воздух прогреется до весенних показателей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    На неделе потепление продолжится, благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, сказал Тишковец РИА «Новости».

    «По ночам покажут не ниже минус два – плюс три, а в середине дня воздух станет прогреваться до плюс шесть – плюс 11», – отметил эксперт.

    Метеоролог добавил, что сугробы будут усиленно таять. Высота снежного покрова уменьшится к середине месяца с 46 до 30 сантиметров, а к 23 марта останется всего 18 сантиметров снега.

    До этого Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:55
    Пенсионер открыл стрельбу по водителю во дворе дома в Воскресенске

    Росгвардия в Воскресенске задержала ранившего водителя из пистолета пенсионера

    Tекст: Вера Басилая

    Во время дорожного конфликта во дворе на Пионерской улице в Воскресенске один из водителей открыл стрельбу, ранив 21-летнего мужчину, стрелявший был задержан.

    Сигнал о происшествии во дворе на улице Пионерской в Воскресенске поступил на пульт централизованной охраны, передает канал 360.

    Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ссора двух водителей переросла в стрельбу. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, похожего на пистолет.

    «Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно задержали подозреваемого, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее прибытия контролировали состояние пострадавшего», – рассказали в ведомстве.

    Пострадавшего мужчину в возрасте 21 года госпитализировали с травмами. Стрелком оказался 67-летний гражданин, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    В Москве агрессивный прохожий расстрелял автомобиль выезжавшего со двора местного жителя.

    На Ярославском шоссе правоохранители задержали участника конфликта со стрельбой.

    В подмосковном Чехове нетрезвый мужчина произвел несколько выстрелов из ружья во дворе дома.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 22:27
    Вынужденно севший в Мьянме рейс Azur Air продолжит путь резервным самолетом

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиры рейса Azur Air, экстренно приземлившегося в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом, который будет отправлен из Москвы, сообщили в Telegram-канале авиакомпании.

    «Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно», – сказано в объявлении.

    Там уточнили, что по состоянию на 21.45 МСК пассажиры рейса ZF-2559 находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон. Высадка с борта воздушного судна прошла в штатном режиме.

    «С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани. Наземные службы авиакомпании работают в усиленном режиме, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров. Выполняются оперативные корректировки расписания других рейсов», – добавили в Azur Air.

    Напомним, на борту находились 336 пассажиров и десять членов экипажа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что выполнявший международный рейс из Тюмени в Нянчанг самолет неожиданно подал сигнал бедствия и исчез с радаров. Рейс Azur Air совершил вынужденную посадку в Мьянме.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:26
    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в праздники

    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в мартовские праздники

    Tекст: Вера Басилая

    В период весенних праздников рестораны Москвы увеличили свои доходы в среднем на 20%, продемонстрировав лучшие финансовые результаты за все время работы, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

    Миронов заявил, что за период с шестого по восьмое марта франшизы «Мясо&Рыба» и «Чебурешная» показали самые большие выручки за всю историю существования заведений, передает АГН «Москва».

    «В среднем плюс 20% к прошлому году», – отметил Миронов.

    Он добавил, что аналогичный рост отмечен и в других ресторанах столицы. По информации эксперта, такая положительная динамика фиксируется у многих представителей отрасли.

    Ранее ресурс «Чек Индекс» зафиксировал увеличение среднего чека россиян в заведениях общепита на 13% с начала года.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 19:52
    Синоптик рассказала о наступающем апрельском тепле в Москве

    Синоптик Паршина: Апрельская погода ожидается в Москве в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    В течение недели столбики термометров в Москве поднимутся более чем на пять градусов выше климатической нормы, что характерно для первых апрельских дней, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на более чем пять градусов, передает РИА «Новости».

    Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, такая погода больше характерна для начала апреля, а не для конца февраля.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 12:59
    Роскомнадзор перенаправил вопрос о мобильном интернете в Минцифры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице следует адресовать в Минцифры, заявили в Роскомнадзоре.

    Перебои с доступом к сети в городе начались в субботу, москвичи сообщили о плохой связи и нестабильном соединении в центре города, передает РИА «Новости».

    Журналисты попытались выяснить причины происходящего у профильного надзорного ведомства.

    «Эти вопросы следует направить в Минцифры», – прокомментировали ситуацию Роскомнадзоре.

    В прошлом году в отдельных районах Москвы также возникали проблемы с доступом к мобильному интернету

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:41
    Историческое здание газеты «Известия» в Москве выставили на торги по аренде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Легендарный памятник конструктивизма на Пушкинской площади, в котором располагается издание «Известия», планируют сдать арендаторам на 10 лет под размещение офисов.

    Объект находится в федеральной собственности, а организатором торгов выступает комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента России, передает ТАСС.

    Начальная стоимость договора сроком на 10 лет составляет 236 млн рублей. При этом минимальная цена одного квадратного метра установлена на уровне 26,4 тыс. рублей без учета НДС.

    Шаг аукциона определен в 11,8 млн рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 27 марта, а сами торги состоятся 1 апреля. Победитель получит право сдавать площади в субаренду.

    Сейчас постройка 1927 года находится в ограниченно-работоспособном состоянии и требует полноценного ввода в эксплуатацию. Площадь семиэтажного здания, возведенного по проекту архитектора Григория Бархина, достигает 8,9 тыс. квадратных метров. Объект признан памятником культурного наследия регионального значения.

    В 2024 году в здании «Известия холл» на Пушкинской площади произошел сильный пожар.

    В 2026 году РЖД выставили на продажу исторический комплекс Рижского вокзала за четыре миллиарда рублей.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 06:04
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона ожидает переменная облачность и существенное повышение дневной температуры воздуха без осадков, такие данные привели в Гидрометцентре.

    Во вторник в столице установится переменная облачность, осадков преимущественно не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем столбики термометров в городе поднимутся до отметок от 5 до 7 градусов тепла.

    Ветер прогнозируется западный, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне около 752 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду температура в мегаполисе может снизиться до нуля градусов.

    По области воздух прогреется до 3–8 градусов. Однако в ночь на субботу в Подмосковье похолодает до минус 2, на дорогах местами образуется гололедица.

    До этого сообщалось, что в Москве и области в скором времени установится теплая сухая погода.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 09:33
    В Москве произошло массовое ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы несколько машин попали в аварию, на участке образовалась серьезная пробка, сообщили в департаменте транспорта города.

    ДТП произошло у Проектируемого проезда № 7083, передают «Вести» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что в аварии участвовали сразу несколько транспортных средств. Движение в районе ДТП затруднено.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать пути объезда проблемного участка.

    Ранее в марте на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием грузовика, водителя такси зажало в машине.

    До этого на Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовиков и трех легковых автомобилей.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 11:31
    В Кремле задумались о донесении смыслов без «вражеских соцсетей»

    Песков призвал найти способы донесения смыслов без вражеских соцсетей

    Tекст: Вера Басилая

    Российским медиа предстоит найти способы эффективного распространения информации в условиях отказа от использования вражеских интернет-площадок, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

    Песков заявил о необходимости России найти новые способы донесения смыслов до аудитории без использования вражеских социальных сетей, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия не работает с этими платформами, несмотря на их конкурентоспособность на пространстве СНГ и во всем мире.

    «Нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Потому что мы не работаем с Telegram, а где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», – сказал Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

    Песков также отметил, что современные СМИ могут быть только мультимедийными, поскольку раздельные форматы отдельных телеканалов, газет или радиостанций уже не соответствуют современным требованиям. Он подчеркнул важность обучения студентов мультимодальности для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

    Кроме того, Песков призвал разработчиков мессенджера Max осознавать ответственность за то, чтобы этот сервис обогнал конкурентов на пространстве СНГ. По его словам, это связано с задачей доносить смыслы до людей в регионе.

    Дмитрий Песков сообщил о начале ограничений работы Telegram из-за нарушения законов России.

    Представитель Кремля выразил сожаление по поводу отказа компании выполнять предписания властей. Ранее он призывал сделать отечественный мессенджер Max привлекательным для десятков миллионов граждан.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:02
    Песков: Проблемы бизнеса с интернетом должны решать ведомства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проблемы у предпринимателей, случившиеся из-за перебоев связи в центре столицы, должны стать предметом работы для ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, – [это] должно обязательно стать темой для разговора соответствующих наших ведомств, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    Комментарии (0)
    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу

    Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить? Подробности

    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

