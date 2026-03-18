TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире

Tекст: Вера Басилая

Американское издание TWZ назвало новую машину, разработанную компанией Kawasaki, «радикальным исключением» в мире однообразных военных дизайнов.

Самолет, созданный на базе транспортника C-2, предназначен для создания помех в электромагнитном спектре противника, оставаясь вне зоны действия его ПВО. Разработка ведется с 2021 года, а первый полет состоялся на авиабазе в префектуре Гифу.

Представитель японского агентства по закупкам ранее пояснил выбор платформы для новой системы. «Транспортный самолет C-2 был выбран в качестве базовой платформы с учетом таких факторов, как его летные характеристики, максимальная полезная нагрузка и стоимость», – отметил чиновник.

Новая машина обладает значительно большей грузоподъемностью по сравнению с предшественником. Транспортник способен нести полезную нагрузку почти 36 тонн при максимальной взлетной массе около 141 тонны. Визуально EC-2 выделяется огромным выпуклым носом и обтекателями на фюзеляже, где скрыто оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Япония планирует закупить четыре таких самолета для замены единственного устаревшего EC-1. В бюджетный запрос на 2025 финансовый год включено около 260 млн долларов на развитие проекта, что является частью масштабной программы модернизации разведки стоимостью 3,2 млрд долларов.

