Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Новак заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире
Мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго.
Новак заявил о невиданном ранее энергетическом кризисе, который затронул весь мир, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация настолько серьезна, что ее можно сравнить с нефтяным эмбарго стран Персидского залива в 1980-е, когда произошла резкая остановка поставок энергоресурсов западным странам.
Новак отметил, что в настоящее время под угрозой находится почти 20 млн баррелей нефти в сутки из-за закрытия Ормузского пролива, что оказывает существенное влияние не только на энергетические рынки, но и на мировую экономику в целом. Он подчеркнул, что кризис приводит к применению протекционистских мер и закрытию отдельных экспортных направлений, в том числе по продукции, перерабатываемой из российских ресурсов.
Чиновник добавил, что такие изменения в мировой торговле и энергетике искажают рынки и требуют постоянного мониторинга. Новак выразил уверенность, что ситуация не будет постоянной, однако рекомендовал держать «руку на пульсе» происходящего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак ранее заявил о крупнейшем за сорок лет энергетическом кризисе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул наличие серьезных потрясений на рынке в связи с войной вокруг Ирана.
Главы МИД стран «Большой семерки» выразили готовность принять меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.