Новак заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новак заявил о невиданном ранее энергетическом кризисе, который затронул весь мир, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация настолько серьезна, что ее можно сравнить с нефтяным эмбарго стран Персидского залива в 1980-е, когда произошла резкая остановка поставок энергоресурсов западным странам.

Новак отметил, что в настоящее время под угрозой находится почти 20 млн баррелей нефти в сутки из-за закрытия Ормузского пролива, что оказывает существенное влияние не только на энергетические рынки, но и на мировую экономику в целом. Он подчеркнул, что кризис приводит к применению протекционистских мер и закрытию отдельных экспортных направлений, в том числе по продукции, перерабатываемой из российских ресурсов.

Чиновник добавил, что такие изменения в мировой торговле и энергетике искажают рынки и требуют постоянного мониторинга. Новак выразил уверенность, что ситуация не будет постоянной, однако рекомендовал держать «руку на пульсе» происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак ранее заявил о крупнейшем за сорок лет энергетическом кризисе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул наличие серьезных потрясений на рынке в связи с войной вокруг Ирана.

Главы МИД стран «Большой семерки» выразили готовность принять меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей.