МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

Правительственная следственная группа подтвердила факт внешнего нападения на судно в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Пожар на борту грузового корабля HMM Namu, идущего под флагом Панамы, вспыхнул 4 мая, когда он находился в дрейфе.

Комплексный ситуационный центр южнокорейского министерства океанов и рыболовства ранее сообщал о взрыве в машинном отделении по левому борту. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Для выяснения всех обстоятельств Южная Корея направила специальную группу экспертов в Дубай.

«По результатам расследования подтверждено, что 4 мая неизвестный летательный объект поразил кормовую часть судна НММ», – сообщили в МИД Южной Кореи. В ведомстве добавили, что определить точный тип и характеристики аппарата пока затруднительно.

Власти продолжат анализ собранных обломков и материалов. В результате удара внешняя обшивка левой кормы получила повреждения шириной около пяти метров, а глубина пробоины внутри корпуса достигла семи метров. Сеул поддерживает контакты с Ираном и другими странами для принятия дальнейших мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.

В апреле неизвестные обстреляли другой коммерческий контейнеровоз у побережья Омана.

Месяцем ранее неопознанный снаряд поразил торговое судно в Персидском заливе недалеко от Дубая.