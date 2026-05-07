Израиль подтвердил убийство командира спецназа «Хезболлы» в Бейруте
В результате точного удара беспилотника по пригороду Бейрута был ликвидирован Ахмед Али Балут, возглавлявший элитное подразделение «Радван», сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля официально заявила об убистве высокопоставленного члена ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости».
«Вчера ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал Ахмеда Али Балута, командира элитного спецподразделения «Радван»... в организации «Хезболла». Балут был уничтожен в результате точного удара в районе Дахия в Бейруте», – говорится в сводке израильской армейской пресс-службы.
Накануне ливанские военно-полевые источники уточняли, что беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание. Цель находилась в южном пригороде ливанской столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения.
За сутки израильская боевая авиация нанесла удары по 28 населенным пунктам на юге Ливана и на западе долины Бекаа.
Ранее израильский беспилотник уничтожил автомобиль командира подразделения «Радван» Хади Али Ханафира на трассе Айтарун – Айната.