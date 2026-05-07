Победитель «Танцев со звездами» Леденев стал фигурантом дела адвоката Карабанова

Tекст: Дарья Григоренко

Леденев обвиняется в попытке дать взятку в особо крупном размере по ч. 4 ст. 291 и ст. 30 УК РФ. По версии следствия, он пытался избежать уголовной ответственности по делу о поставках бракованных деталей концерну «Калашников», передает ТАСС.

Один из представителей защиты Карабанова рассказал: «По версии следствия, Карабанов убедил бизнесмена заплатить деньги за то, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности».

По данным следствия, Карабанов получил от Леденева 2 млн рублей. В управлении СК по Москве ранее отмечали, что адвокат не собирался передавать деньги должностным лицам и не мог повлиять на ход расследования.

В четверг Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу юриста Александра Карабанова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.