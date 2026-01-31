Минэнерго Молдавии связало блэкаут с аварией на Украине

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.6 комментариев
В Минэнерго Молдавии связали блэкаут с аварией на Украине
В результате серьезных сбоев в энергосетях на Украине в Молдавии произошло масштабное отключение электричества, затронувшее Кишинев и регионы.
Молдавское министерство энергетики заявило на своей странице в соцсетях, что сбои в работе энергосетей на Украине стали одной из причин аварийного отключения электричества в Молдавии, пишет ТАСС. В сообщении министерства уточняется: «В связи с серьезными проблемами в электрической сети Украины в 10:42 (11:42 мск) в субботу, 31 января, произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча – Вулканешты – МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы».
Мэр Кишинева Иван Чебан сообщил, что большая часть районов столицы осталась без света. По его словам, сотрудники полиции были направлены на перекрестки города для регулирования движения транспорта, так как светофоры не работают. Также наблюдаются перебои в работе мобильного интернета в Кишиневе и других регионах страны.
В ряде районов Приднестровья также зафиксировано отключение электроэнергии. Местная компания «Единые распределительные электрические сети» заявила, что работы по восстановлению электроснабжения на линии МГРЭС – Вулканешты могут завершиться в течение часа.
Ранее в результате аварии на Молдавской ГРЭС и неблагоприятной погоды в ряде регионов Приднестровья и Молдавии произошли перебои с электроснабжением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки произошли две аварии, что привело к кратковременным перебоям с электроснабжением в северных районах региона.
Напомним, что режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья продлен до 15 февраля из-за перебоев с поставками газа. Его впервые ввели в непризнанной республике 18 декабря.