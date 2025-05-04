Путин назвал причину начала СВО

Путин: Непризнание Западом суверенитета России привело к СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Путин пояснил, что Запад после распада СССР решил, что Россия ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей. Глава государства напомнил слова из своей мюнхенской речи 2007 года: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», передает ТАСС.

«И вот это я хотел донести до наших партнеров, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России. Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», – указал он.

В воскресенье Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения. Ранее глава государства заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.