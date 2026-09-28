Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.14 комментариев
Путин продлил иностранцам разрешение на оплату газа не только через Газпромбанк
Президент Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года разрешение для иностранных покупателей оплачивать российский газ через любые российские банки.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Изменения внесены в указ о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями перед российскими поставщиками природного газа от 31 марта 2022 года.
Согласно новой редакции документа, покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи в рублях через российские кредитные организации помимо Газпромбанка до 1 апреля 2027 года. Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях.