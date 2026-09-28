  • Новость часаПутин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 20:09 • Новости дня

    Путин продлил иностранцам разрешение на оплату газа не только через Газпромбанк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года разрешение для иностранных покупателей оплачивать российский газ через любые российские банки.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Изменения внесены в указ о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями перед российскими поставщиками природного газа от 31 марта 2022 года.

    Согласно новой редакции документа, покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи в рублях через российские кредитные организации помимо Газпромбанка до 1 апреля 2027 года. Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях.

    28 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    Путин подписал указ о праздновании 1170-летия российской государственности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении основных торжеств в честь 1170-летия зарождения российской государственности в 2032 году в Великом Новгороде.

    Согласно указу, правительству поручено в течение трех месяцев сформировать оргкомитет для подготовки торжеств и утвердить его состав, передает РИА «Новости». Кабмин также должен разработать план мероприятий и определить источники их финансирования.

    Органам государственной власти субъектов и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке празднования.

    Указ вступает в силу со дня подписания, 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали Великий Новгород местом зарождения российской правовой системы.

    В марте Совет при НЦ «Россия» обсудил разработку нового российского стиля.

    В октябре прошлого года эксперты отметили, что курс «Основы российской государственности» превратился в масштабный социальный проект.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России

    Путин увеличил число военнослужащих в ВС России до 2,44 млн человек

    Путин увеличил число военнослужащих в Вооруженных силах России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие.

    Президент России установил новую штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту предыдущего указа главы государства, штатная численность российской армии составляла 2 426 130 человек. При этом непосредственно военнослужащих в Вооруженных силах России числилось 1,535 млн.

    В новом документе прямо предписывается установить штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 441 630 единиц, закрепив актуальное количество служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин утвердил предыдущую штатную численность Вооруженных сил.

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    28 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ на пять лет

    Путин продлил полномочия Дмитриева на посту гендиректора РФПИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева еще на пять лет.

    Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых инвестиций» сроком на пять лет», – говорится в тексте указа.

    Новый срок полномочий руководителя фонда начнется 17 января 2027 года, когда документ вступит в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    За время работы Российский фонд прямых инвестиций приумножил вложенные государством средства почти в шесть раз.

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    28 сентября 2026, 05:53 • Новости дня
    Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К концу сентября украинские подземные хранилища заполнены лишь на 79,5% от минимально необходимого для прохождения зимы объема газа.

    Украина накопила в своих подземных хранилищах лишь около 10,5 млрд кубометров газа к концу сентября. Это составляет примерно 79,5% от минимально необходимого объема для прохождения зимы, передает ТАСС.

    Ранее украинские власти практически отказались от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита на европейском рынке. Хранилища пополняются только за счет собственной добычи, однако этих объемов недостаточно для полноценной подготовки к холодам.

    Для достижения минимально необходимого уровня запасов стране потребуется закупить газ на сумму около 1 млрд долларов, а для планового показателя в 14,6 млрд кубометров – около 2,5 млрд долларов. При этом украинский бюджет сейчас испытывает серьезные трудности.

    Отопительный сезон на Украине официально стартует 15 октября, но социальные объекты обычно начинают отапливать раньше. Из-за этого расходовать запасы из незаполненных хранилищ придется уже в ближайшие дни.

    К концу августа Украина накопила в подземных хранилищах лишь 72% от минимально необходимого объема топлива.

    В начале сентября киевские власти потратили практически все финансовые резервы на защиту энергетических объектов перед зимой.

    Годом ранее объемы запасов в украинских ПХГ побили двенадцатилетний антирекорд.

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    28 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал исчерпывающим заявление Путина по украинскому конфликту

    Песков: Путин сделал исчерпывающее заявление по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания президента России Владимира Путина, касающиеся возможных переговоров с Киевом и перспектив урегулирования конфликта.

    Пресс-секретарь президента России назвал позицию главы государства Владимира Путина по предложениям об урегулировании украинского кризиса исчерпывающей, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции», – подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Владимир Путин также добавил, что дальнейшие решения по диалогу с Киевом Россия будет принимать исключительно на основе собственных национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о готовности украинской стороны возобновить переговоры незадолго до выборов в Госдуму. Однако, по его словам, в дни голосования киевский режим предпринял попытку проведения массированной атаки на столицу России.

    Также Путин заявил, что власти Украины должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

    Владимир Путин заявил, что возможность возобновления переговоров по Украине сохраняется, но последние действия Киева заставляют Москву внимательно оценить целесообразность дальнейшего диалога.

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    28 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин освободил Козлова от должности посла в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла Российской Федерации в Саудовской Аравии.

    «Освободить Козлова Сергея Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в тексте документа. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Дипломат исполнял обязанности главы российской миссии в Эр-Рияде с февраля 2017 года. Сергей Козлов, владеющий арабским и английским языками, работает в системе Министерства иностранных дел с 1995 года. До назначения в Саудовскую Аравию он руководил дипмиссией в Йемене с 2010 по 2013 год.

    В послужном списке дипломата также значатся посты руководителя миссии при Палестинской национальной администрации и начальника отдела департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Высшее образование он получил в МГИМО МИД СССР, окончив вуз в 1978 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии. Несколькими днями ранее президент России освободил Андрея Келина от должности посла в Великобритании.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Росатома Лихачевым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в честь Дня работника атомной промышленности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает РИА «Новости».

    «Сегодня у президента будет доклад Лихачева, руководителя Росатома, и эта встреча будет проводиться перед отмечаемым сегодня Днем работника атомной промышленности», – сказал Песков журналистам.

    Профессиональный праздник сотрудников атомной отрасли традиционно отмечается в России 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики.

    В ходе этой встречи Алексей Лихачев заявил о планах возведения новых энергоблоков в 15 государствах.

    В сентябре руководитель Росатома обвинил украинские власти в целенаправленном провоцировании ядерного инцидента на Запорожской АЭС.

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    28 сентября 2026, 09:50 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов за тысячу кубических метров

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, достигнув 857 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 859,5 доллара. Позже показатель составил 857 долларов, увеличившись на 1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня (848,4 доллара), пишет РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября котировки превысили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Отмечается, что значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах, при этом таких устойчиво высоких цен не было с начала работы газовых распределительных центров в Европе в 1996 году. Исторический рекорд был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов.

    В четверг европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

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    28 сентября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин ограничил доступ к информации об экспорте продукции ТЭК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса, включая данные об экспорте товаров, маршрутах поставок и объемах нефтепереработки.

    Решение принято в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов, а также примкнувших к ним стран и международных организаций, передает РИА «Новости». Ограничения касаются сведений об экспорте энергоносителей юридическими лицами, направлениях поставок, агрегированной таможенной статистике и планируемых объемах продажи бензина и дизельного топлива на бирже.

    Распространение этих данных через СМИ и интернет не допускается, за исключением случаев, когда компания сама раскрывает информацию о своей деятельности.

    Доступ к закрытой статистике будет предоставляться исключительно на основании специальных соглашений, за исключением федеральных и региональных ведомств, работающих в рамках своей компетенции. Правительству поручено за десять дней составить перечень кодов товаров, подпадающих под действие указа, и утвердить регламент обработки полученных сведений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Россия нарастила экспорт зерна в Китай.

    В прошлом году наша страна стала главным экспортным партнером Грузии.

    В начале прошлого года власти продлили запрет на экспорт бензина.

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    28 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем совещании, передает РИА «Новости».

    «Во второй половине дня Путин встретится с руководителями политических партий. Будут на встрече и Геннадий Зюганов от КПРФ, и Леонид Слуцкий от ЛДПР, Александр Бабаков, первый заместитель «Справедливой России», Алексей Нечаев, «Новые люди», и Дмитрий Медведев от «Единой России», – рассказал представитель Кремля.

    Кроме того, глава государства примет председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Они обсудят результаты прошедших выборов в Госдуму и ход избирательной кампании.

    Парламентские выборы в России завершились 20 сентября. По итогам голосования в Госдуму девятого созыва прошли представители пяти основных политических сил. Кроме того, мандаты получили один кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Госдумы девятого созыва.

    Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.

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    28 сентября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин разрешил МКБ проводить сделки с принадлежащими Sova Capital акциями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее Московскому кредитному банку (МКБ) совершать сделки с принадлежащими британскому брокеру Sova Capital акциями Газпрома, Роснефти и других компаний.

    В соответствии с указом главы государства, кредитной организации разрешено проводить операции, которые влекут за собой установление, изменение или обременение прав владения ценными бумагами Sova Capital Limited, передает РИА «Новости».

    В список компаний, с акциями которых МКБ теперь может совершать сделки, вошли Россети, РусГидро, «Интер РАО», Мосэнерго, Норильский никель, Татнефть, Роснефть, Газпром и ряд других предприятий.

    Одобренный финансовым регулятором Великобритании брокер Sova Capital предоставлял институциональным и корпоративным клиентам услуги независимого анализа и торгов ценными бумагами. В марте 2022 года компания сообщила о проблемах с ликвидностью и перешла в режим специального управления для выполнения обязательств перед клиентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце глава государства одобрил сделки с акциями иностранцев в компании «Удоканская медь».

    Весной российский лидер разрешил проводить операции с долями «Озон банка».

    В прошлом году Москва согласовала сделки совместного предприятия Роснефти и Shell с долей в Каспийском трубопроводном консорциуме.

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    28 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин разрешил «Софтэкс» приобрести российскую «дочку» Western Union

    Путин разрешил компании «Софтэкс» приобрести российскую «дочку» Western Union

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин разрешил компании «Софтэкс» приобрести 100% бывшей российской «дочки» платежной системы Western Union.

    Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Согласно документу, обществу с ограниченной ответственностью «Софтэкс» разрешено совершить сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила обсудить приватизацию оператора карт «Мир».

    В июне Росимущество сообщило о начале торгов по продаже активов Южуралзолота.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решений по продаже российского UniCredit.

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    28 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин принял предложение о подписании соглашения об основах отношений с ЦАР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства иностранных дел о подписании соглашения об основах отношений с Центрально-Африканской Республикой.

    Глава государства поручил МИД России подписать это соглашение от имени страны после достижения окончательных договоренностей с руководством ЦАР, передает ТАСС.

    В распоряжении президента отмечается, что МИД разрешено вносить в проект соглашения изменения, которые не носят принципиального характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин попросил президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру поделиться впечатлениями от визита в Петербург.

    В марте лидер ЦАР выразил благодарность России за обеспечение безопасности в ходе выборов в стране.

    В марте он поблагодарил российского президента за поставку злаков.

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      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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