  • Новость часаПутин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 21:13 • Новости дня

    Московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

    Собянин: Московские школьники завоевали четыре медали на экологической олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Учащиеся из Москвы завоевали четыре медали на международной олимпиаде по экологии в центре «Сириус», включая золото и серебро, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Московские школьники получили награды на международной экологической олимпиаде. Состязание проходило в «Сириусе». Россию представляли пять участников, четверо из них – москвичи», – написал Собянин в своем канале на платформе Max.

    Золотую медаль завоевала ученица 11-го класса лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова Таисия Третьякова. Серебро досталось ученице 11-го класса школы №1518 Анне Глазковой.

    Бронзовые награды получили ученица 11-го класса лицея НИУ ВШЭ Элима Афзалшоева и ученица 10-го класса школы ЦПМ Зиля Галиева.

    В общей сложности сборная России завоевала одно золото, два серебра и две бронзы, а также третий год подряд стала лидером в командном зачете.

    Мэр также напомнил, что в прошлом учебном году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по экологии 14 представителей Москвы стали победителями, а еще 73 – призерами, что составило более 60% всех наград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сборная России выиграла Международную олимпиаду по экологии в «Сириусе».

    В мае текущего года отечественные школьники завоевали 12 наград на Открытой международной биологической олимпиаде.

    В июле президент Владимир Путин поздравил национальную команду с победой на химическом состязании.

    26 сентября 2026, 05:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    В ночь на субботу Росавиация сообщила о переводе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    27 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Синоптик анонсировал приход старого бабьего лета в Москву

    Синоптик Тишковец пообещал Москве потепление до 18 градусов на следующей неделе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду до 18 градусов тепла в столичном регионе.

    В начале следующей недели в столицу придет тепло, передает РИА «Новости». «Предстоящая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом», – рассказал метеоролог.

    Понедельник начнется с небольшого дождя и утреннего тумана, однако днем воздух прогреется до 18 градусов. Во вторник синоптик пообещал ясную и безветренную погоду благодаря влиянию антициклона. Столбики термометров покажут от 14 до 17 градусов.

    В среду и четверг сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Ночью температура составит от пяти до восьми градусов, а днем вновь достигнет 18 градусов. Показания барометров в четверг поднимутся до 764 миллиметров ртутного столба, что значительно превышает норму.

    К выходным купол высокого давления обеспечит сухую и тихую погоду на большей части Русской равнины. В Подмосковье возможны легкие заморозки, но днем в Москве будет до 16 градусов. Тишковец добавил, что период тепла может оказаться продолжительным и захватить следующую неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала повышение температуры воздуха до 23 градусов тепла.

    Синоптик предсказал возвращение сухой погоды с большим количеством солнечных дней в октябре.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Вологодской области нашли потерявшегося во время сбора грибов мальчика

    В лесу Вологодской области нашли потерявшегося 11-летнего мальчика

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об успешном завершении поисков 11-летнего мальчика, который потерялся в лесу во время сбора грибов.

    Ребенка обнаружили живым в районе деревни Шейкино, после осмотра медиками выяснилось, что угрозы его здоровью нет, написал глава региона на платформе «Макс».

    Мальчик ушел в лес за грибами вместе с отцом, который позже написал заявление о пропаже сына.

    К поискам ребенка привлекли 20 сотрудников полиции, шесть добровольцев из поисково-спасательного отряда, а также местных жителей. В операции использовалась специальная техника и квадрокоптер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в тайге в Иркутской области пропали четыре человека.

    Во вторник пропавшую нижегородскую пенсионерку нашли в яме с колючей проволокой.

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    25 сентября 2026, 22:27 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве увеличилось

    Число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте достигло шести

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве число пострадавших возросло до четырех человек, среди них двое детей, сообщили в оперативных службах.

    «Пострадали четыре человека, в том числе два ребенка», – сообщает ТАСС.

    При этом столичная Госавтоинспекция предварительно сообщила, что в результате аварии пострадали три человека. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии.

    Ранее в этот день стало известно, что в ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на МКАД столкнулись шесть автомобилей. До этого в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.

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    26 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    В России решили упростить процедуру оформления опеки

    Минпросвещения предложило упростить процедуру оформления опеки

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство просвещения подготовило законопроект, направленный на упрощение и ускорение процедуры оформления опеки, который предусматривает цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами.

    Российское министерство просвещения разработало законопроект для цифровизации услуг и ускорения процесса оформления опеки и попечительства над детьми, следует из сообщения Минпросвещения в «Максе».

    Он предусматривает цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами.
    Часть документов, включая заявления о назначении опекуном или попечителем, а также ежегодные отчеты об использовании имущества подопечного, предложено подавать в онлайн-формате. Для этого граждане смогут воспользоваться Единым порталом госуслуг или региональными порталами.

    В настоящее время сведения по каждому кандидату в опекуны запрашиваются отдельно. В рамках инициативы планируется расширить межведомственный электронный обмен данными для повышения скорости и достоверности проверок. Кроме того, банк данных о детях пополнится информацией о родителях, условиях жизни и документах ребенка.

    Ранее россияне получили возможность оформить гражданство ребенку онлайн.

    В августе на портале «Госуслуги» появились новые цифровые инструменты для быстрого решения социальных вопросов.

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    26 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений в Москве

    Женщина упала с трибуны в парке киноприключений на западе Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Москвы в парке киноприключений «Мастер Панин» женщина упала с трибуны.

    Инцидент произошел по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. В оперативных службах уточнили, что обрушения трибун не было, пишет ТАСС.

    В настоящее время пострадавшую осматривают медики. Мероприятие в парке продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мужчина выжил после падения в шахту лифта в Москве.

    В августе рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве.

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    26 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Пропавшую в Хакасии школьницу нашли в Абакане

    Tекст: Катерина Туманова

    Пропавшая днем ранее в Республике Хакасия 11-летняя школьница найдена живой и доставлена в отделение полиции, сообщили в ГУ МВД России по региону.

    «Девочку нашли на территории города Абакана сотрудники патрульно-постовой службы в парке культуры и отдыха. Сейчас ее доставили в отделение полиции. Ранее она один раз уходила», – сообщил источник ТАСС.

    Днем ранее Национальный центр помощи сообщал, что в Хакасии, где объявлен режим повышенной готовности из-за нашествия медведей, бесследно исчезла 11-летняя школьница.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов Красноярского края из-за смертельных нападений медведей.

    В середине сентября брянские волонтеры благополучно отыскали исчезнувшего 13-летнего школьника. Ошибка родителей усложнила поиски пропавшего под Тверью подростка.

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    27 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    После Московского марафона начали снимать перекрытия в центре города

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Москвы начали поэтапно открывать движение после Московского марафона, в том числе на улице Косыгина и ряде участков Садового кольца.

    Ограничения движения в центре столицы начали снимать после проведения Московского марафона, сообщил департамент транспорта Москвы, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства на платформе «Макс» говорится: «В центре постепенно начали снимать ограничения движения. Движение открыто на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе. На Воробьевском шоссе. На Бережковской набережной».

    Кроме того, департамент уточнил, что проезд возобновлен на участке Садового кольца от Новинского бульвара до Садовой-Каретной улицы, на Тверской улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Цветном, Тверском, Чистопрудном, Покровском и Сретенском бульварах. Движение также доступно в Большом Путинковском и Костомаровском переулках и на Костомаровском мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади из-за работы оперативных служб после взрыва у летнего кафе временно закрыли.

    Позже на участках Садового кольца движение автомобилей начали поэтапно запускать.

    Ранее в центре столицы на ряде магистралей, включая Большой Каменный мост и Кремлевскую набережную, проезд автомобилей также временно закрыли.

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    26 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропортов Внуково и Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В этот же режим работы перешел аэропорт Внуково. Там также возможны корректировки в расписании рейсов, а статус их можно уточнить с помощью онлайн-табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на пятницу уничтожили 592 дрона ВСУ, при этом в течение дня силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников.


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    28 сентября 2026, 04:32 • Новости дня
    Столичный аэропорт Внуково ограничил прием и отправку авиарейсов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская авиагавань Внуково перешла на особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщил регулятор в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

    Актуальный статус прибытия и вылета самолетов пассажиры могут узнать на официальном онлайн-табло аэропорта.

    В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десятков беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

    В ночь на пятницу Внуково переводили на работу с рейсами по согласованию, за ним в тот же режим работы с рейсами переходил Домодедово.

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    26 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Москвичка лишилась 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат

    Пожилая москвичка перевела телефонным аферистам более 23 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей, поверив телефонным аферистам и передав сбережения курьерам под видом инкассации.

    Жертвой масштабной аферы стала 81-летняя жительница Москвы. «Приглашение в общий чат жильцов дома для участия в собрании, поступившее по телефону от неизвестного, не насторожило 81-летнюю москвичку, и она продиктовала звонившему код из СМС», – заявили в столичной прокуратуре.

    Сразу после этого потерпевшей позвонил фальшивый представитель правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил об оформлении доверенности от имени москвички и попытках хищения средств с ее счетов. Затем разговор перевели на лжеспециалиста Росфинмониторинга. Он убедил женщину срочно передать все накопления на инкассацию.

    На протяжении месяца пенсионерка снимала деньги и отдавала их курьерам по кодовому слову. Взамен она получала поддельные банковские документы. Общий ущерб превысил 23 млн рублей, расследование контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе телефонные мошенники похитили у другой пожилой жительницы столицы более 21 млн рублей.

    Ранее злоумышленники обманули супругов-пенсионеров на 30 млн рублей с помощью фейкового чата поликлиники. А весной пожилой москвич потерял свыше 71 млн рублей также из-за приглашения в группу соседей по дому.

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    26 сентября 2026, 06:01 • Новости дня
    Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах

    Минпросвещения назвало условия использования ИИ в школах

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпросвещения определило условия использования искусственного интеллекта школьниками, разрешив применять технологии для поиска информации и проектной деятельности с согласия учителя.

    Ученики 5 – 11-х классов смогут использовать нейросети для выполнения ряда учебных задач с согласия педагога, передает РИА «Новости».

    «В 5–9-х классах педагог может разрешить ученикам использовать ИИ для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез в рамках учебных задач», – говорится в сообщении ведомства.

    В старших классах возможности расширяются: школьникам разрешат применять ИИ в проектной и исследовательской деятельности. Технологии помогут анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для представления результатов исследований.

    Учитель вправе ограничить применение нейросетей в заданиях на развитие аналитического и творческого мышления, если это мешает достижению учебных целей.

    Использование технологий строго запрещено при промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, требующих самостоятельной демонстрации знаний.

    Школьникам запретят выдавать сгенерированные тексты, решения и презентации за собственные работы. Также недопустимо передавать конфиденциальную информацию и нарушать установленные учителем правила.

    Перед началом работы педагог обязан объяснить детям допустимые рамки использования ИИ и рассказать о правилах информационной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор призвал сохранять баланс между письмом от руки и технологиями. Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект.

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    28 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская

    Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения после гибели мужчины 2005 года рождения на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра.

    Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

    Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.

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    26 сентября 2026, 04:58 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова сообщила о погожих днях в конце сентября в Москве

    Метеоролог Позднякова спрогнозировала погожие дни Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В конце сентября жителей столичного региона ожидают теплые, сухие и солнечные дни с температурой до +19 градусов благодаря влиянию антициклона, сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

    Метеоролог уточнила, что погоду в Москве и области, начиная с выходных, будет определять антициклон.

    «Антициклон обещает нам на выходные дни переменную облачность, ночи станут чуть прохладнее, чем накануне. Минимальная температура в Москве +7…+9. По региону температура может понижаться до +5… +6 градусов. Днем, за счет солнца и южного ветра, воздух будет прогреваться, поэтому максимальная температура будет в пределах +16…+19 градусов, что выше нормы на три-четыре градуса», – рассказала она радио Sputnik.

    Влияние антициклона сохранится и на следующей неделе. Ночи станут еще более прохладными: температура воздуха в Подмосковье опустится до +4 градусов, а в столице составит +6…+8 градусов.

    Дневная температура останется на уровне +14…+19 градусов практически до конца сентября. Этот показатель превышает климатическую норму на три градуса и больше соответствует середине месяца.

    «Так что погожие, сухие и солнечные дни нас еще ожидают в конце месяца», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет и спрогнозировал аномально долгое бабье лето в столице. Он также предсказал возвращение теплой погоды в октябре.


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    28 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили

    МЖД: Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено по обоим путям

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) восстановлено по обоим путям, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений МЖД, сообщается в канале компании в сети Мах.

    Составы МЦД-2 курсируют с установленным интервалом. Московская железная дорога делает всё необходимое для восстановления графика движения поездов в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.

    В мае задержка поезда нарушила график электричек на Ярославском направлении.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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