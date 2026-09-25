Минобороны: Силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников

Tекст: Тимур Шайдуллин

В течение дня, с 8.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило ведомство в Max.

Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников в пятницу утром на промышленный объект в Пермском крае погиб один человек, силы ПВО уничтожили 39 вражеских дронов. Также с начала суток силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников на подлете к Москве.

Накануне в течение дня дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех регионов и акваторией Черного моря.



