Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.