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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    17 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    56 комментариев
    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня

    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

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    1 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    В Госдуме сочли уморительными слова Зеленского о появлении России

    Шеремет назвал уморительными слова Зеленского о появлении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал уморительной версию Владимира Зеленского о появлении России.

    Зеленский – это пример «необразованного и невежественного человека», который прорвался к власти, сказал парламентарий, передает РИА «Новости».

    «Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино», – заявил Шеремет.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и отметил, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Владимира Зеленского псевдоисторическими бреднями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Сестра сенатора Грэма заявила об одержимости брата санкциями против России

    WSJ: Сестра Грэма назвала покойного сенатора одержимым санкциями против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм сообщила об одержимости своего покойного брата Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) американскими ограничительными мерами в отношении Москвы.

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм назвала своего брата, покойного сенатора Линдси Грэма, одержимым антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    «Ее брат был одержим пакетом», – говорится в интервью Грэм изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп связал освобождение Стивена Хаббарда из российской тюрьмы с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    В сентябре старшие демократы в комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма об ужесточении ограничений в отношении России.

    В августе Сенат США принял закон Грэма об оказании дополнительного давления на крупных покупателей российских энергоресурсов.

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    1 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    «Северяне» разгромили железнодорожный состав с военными ВСУ под Харьковом

    ВС России уничтожили поезд ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и уничтожили железнодорожный состав с военнослужащими погранслужбы Украины в районе станции Берестин в Харьковской области.

    «Северяне» рассказали, как большие потери в Приколотном несет 1 пого ГПСУ (бригада «Гарт»). Командование отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен.

    «Ситуацию усугубило уничтожение ж/д состава с военнослужащими 1 пого в районе станции Берестин, который направлялся для усиления подразделений на позициях в районе Приколотного», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточились на уничтожении скоплений иностранных наемников. Штурмовые группы продвинулись южнее Новой Казачьей на 100 метров, а также на 500 метров в районе Приколотного и Гарбузовки.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои. Российские штурмовики продвинулись в районе Хотени на 150 метров. В населенном пункте Береза удар дрона «Герань» уничтожил командно-наблюдательный пункт батальона 104-й бригады то, подтверждены большие потери среди украинских офицеров.

    Кроме того, в Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по складу беспилотников ВСУ в районе Сновска.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    Бойцы «Севера» узнали о методах борьбы командиров ВСУ с массовыми случаями членовредительства среди личного состава. Также бойцы группировки разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 07:30 • Новости дня
    Вооруженные силы России за октябрь уничтожили пять дата-центров ВСУ

    ВС России в октябре уничтожили пять дата-центров ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение октября российские войска нанесли удары по пяти центрам обработки данных на Украине, которые использовались для нужд армии противника, указано в данных Минобороны России.

    В октябре Министерство обороны шесть раз сообщало о поражении различных центров обработки данных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    По подсчетам агентства, об ударах по объекту «АТМ Укрсиббанк» в Киеве заявлялось дважды. Этот центр был задействован в сборе и обработке разведывательных сведений.

    В сводках военного ведомства также упоминались площадки Hosting-UA в Одессе и области, николаевский RX-Name, одесский «Тенет» и «Дата Групп» в Киеве и Киевской области.

     Отмечается, что RX-Name обеспечивал обработку информации и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Министерство обороны сообщило об ударе беспилотниками по дата-центру «Тенет» в Одессе. ВС России поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка» с разведывательной информацией в Киеве. Российские военные также нанесли удары по обслуживавшему украинские войска дата-центру RX-Name в Николаеве.

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    1 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко прибыла в Китай

    Матвиенко прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, ожидаются встречи с руководством страны.

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, передает ТАСС.

    Ожидается, что в понедельник в Пекине пройдут встречи Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Во вторник в городе Сиане спикер СФ встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

    В составе делегации Совета Федерации: заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, член комитета СФ по федеративному устройству Александр Ролик.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

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    1 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Старейшей русской долгожительнице из США исполнилось 103 года

    Старейшая русская долгожительница в США отпраздновала 103-й день рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, чьи родители приехали в страну более века назад, отпраздновала свой 103-й день рождения.

    Бейли родилась в США в 1920-е годы. За четыре месяца до ее рождения родители прибыли в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в составе первых 526 русских, передает РИА «Новости».

    «Я ходила в старшую школу в Сан-Франциско и окончила ее в 1941 году, и я единственная, кто остался из 400 человек. Итак, я пережила всех», – рассказала Бейли.

    Несмотря на возраст, она чувствует себя хорошо и продолжает заниматься садоводством, музыкой, чтением и просмотром познавательных программ. День рождения Бейли отметит с сыном и крестницей, которая принесет традиционные русские блюда: борщ, пирог с грибами и котлеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее самый старый мужчина в Италии умер в возрасте 112 лет. Возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет.

    Также президент США Дональд Трамп заявил о наличии в системе соцобеспечения миллионов людей якобы старше 140 лет.

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    1 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Ушаков: Первые раунды переговоров должны пройти в трехстороннем формате

    Ушаков предложил начать переговоры по Украине в трехстороннем формате

    Tекст: Вера Басилая

    Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ушаков заявил, что первые этапы обсуждения урегулирования на Украине должны состояться с участием Москвы, Вашингтона и Киева, передают «Вести».

    «Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о готовности в будущем пригласить к диалогу европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В тот же день Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение для судьбы происходящих событий.

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    1 ноября 2026, 07:14 • Новости дня
    При стрельбе на стадионе в Бирмингеме один человек погиб и несколько ранены

    Birmingham Times: Один человек погиб при стрельбе в Бирмингеме

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском городе Бирмингем штата Алабама после завершения футбольного матча произошла стрельба на стадионе, в результате которой погиб по меньшей мере один человек и еще несколько получили ранения.

    Инцидент произошел в субботу вечером возле стадиона Legion Field после окончания 85-го ежегодного футбольного матча Magic City Classic, пишет The Birmingham Times.

    Неизвестные открыли огонь незадолго до 20:00 по местному времени на Греймонт-авеню. В результате нападения по меньшей мере один человек погиб. Еще несколько участников праздничных мероприятий получили ранения, их состояние в настоящий момент неизвестно.

    «Все массовые мероприятия после Magic City Classic приостановлены. В настоящий момент всем следует покинуть территорию стадиона. Полиция Бирмингема предоставит обновленную информацию, как только это будет возможно», – заявили в правоохранительных органах города.

    По данным портала Al.com, одна из жертв перестрелки скончалась, что подтвердила коронерская служба округа Джефферсон.

    «По сообщениям радиосвязи служб общественной безопасности, по меньшей мере двое пострадавших получили критические травмы, а еще один – незначительные», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в американском Таллахасси задержали подростка по подозрению в стрельбе с 12 пострадавшими.

    Правоохранители штата Иллинойс задержали молодого человека за подготовку массовой стрельбы в индуистском храме города Аврора.

    При стрельбе в мечети в американском штате Огайо погиб человек.

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    1 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Песков допустил появление новой Volga в гараже Путина

    Песков допустил появление нового автомобиля Volga в гараже Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый автомобиль Volga может появиться в президентском гараже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, может ли новая Volga появиться в гараже президента России Владимира Путина.

    Песков напомнил, что Путин сам протестировал автомобиль и машина ему понравилась.

    В августе Путин сел за руль новой Volga во время поездки в Нижний Новгород. Президент отметил, что автомобиль легко управляется, и похвалил звукоизоляцию салона.

    Автомобили Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Продажи стартовали 19 июня. В линейку бренда входят флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду продажи автомобилей Volga впервые обошли результаты «Москвича». В августе президент Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем новой Volga.

    Видео тест-драйва Volga президентом Владимиром Путиным смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    1 ноября 2026, 07:22 • Новости дня
    В Ростовской области сбили более 20 дронов ВСУ за ночь

    Силы ПВО сбили более 20 дронов за ночь над Ростовской областью

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников в Таганроге и шести районах региона.

    Целями атаки дронов ВСУ стали город Таганрог, а также Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский, Каменский, Шолоховский и Мясниковский районы, сообщил губернатор.

     Юрий Слюсарь.

    «В Мясниковском районе в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша дома. Пострадавших нет», – написал в Max-канале Слюсарь.

     Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. В настоящее время угроза дронов в Ростовской области сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении более 90 дронов в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область. В пятницу средства ПВО уничтожили около 50 аппаратов в четырех районах региона.

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    1 ноября 2026, 07:45 • Новости дня
    Вологда и Милан стали лидерами по росту спроса на отели в новогодние праздники

    Спрос у россиян на отели Вологды на Новый год вырос в 4,7 раза

    Tекст: Катерина Туманова

    Интерес россиян к бронированию отелей в Вологде на новогодние праздники увеличился в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а среди зарубежных направлений заметный рост показал Милан, отметили в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.

    Спрос на отели в Милане вырос почти в 1,7 раза, а во Владивостоке – в 2,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

    В топ-15 направлений с наиболее заметным ростом вошли Кисловодск (увеличение в 3,5 раза), Минск (в 2,6 раза) и Владивосток. Кроме того, в два раза выросла популярность отдыха в Туле, Зеленоградске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Пскове и Гонконге.

    Интерес к Бангкоку увеличился почти в 1,9 раза, а к Каиру, Твери и Куала-Лумпуру – в 1,7 раза.

    В первой десятке доминируют российские регионы с богатой историей, при этом абсолютным рекордсменом стала Вологда, получившая статус «Новогодней столицы России».

    Однако расширенный рейтинг показывает возрождение интереса к зарубежным поездкам: доля бронирований за границей выросла с 35% до 39%.

    В среднем россияне бронируют отели на три-четыре дня, но в некоторых городах планируют длительные каникулы. Дольше всего туристы будут отдыхать в Краснодаре (в среднем 7,5 дня). На втором месте оказался Рим (шесть дней), на третьем – китайский курорт Санья (5,8 дня). Замыкают пятерку Париж и Адлер, где путешественники остановятся в среднем на 5,4 дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России сообщила о намерении туристов из КНР и арабских стран провести новогодний отдых в российских городах.

    В октябре эксперты предупредили россиян об отсутствии «горящих туров» на Новый год.

    Эксперты назвали самые бюджетные города для новогоднего отдыха.

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    1 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Китае ужесточили контроль за активами чиновников и бизнесом их родственников

    Компартия Китая усилила проверки имущества чиновников и бизнеса их семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение усилить проверки имущества руководящих кадров и ужесточить контроль за предпринимательской деятельностью их родственников.

    Текст решения ЦК КПК по вопросам продвижения всестороннего и строгого внутрипартийного управления был опубликован на сайте правительства КНР, передает РИА «Новости».

    «Совершенствовать систему декларирования личных сведений руководящими работниками, проводить проверки в тех случаях, когда активы или расходы семьи явным образом превышают ее обычные доходы», – говорится в документе.

    В решении также подчеркивается необходимость усиления систематического контроля за предпринимательской деятельностью супругов и детей китайских чиновников. В январе председатель КНР Си Цзиньпин сравнил коррупцию с преграждающим путь развития партии тигром и призвал решительно искоренять взяточничество в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая включили в состав Политбюро генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней антикоррупционной кампании в высшем военном руководстве страны.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер. Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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