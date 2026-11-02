Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.