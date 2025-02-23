События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Трамп раскритиковал соцобеспечение США за пособия миллионам якобы 140-летних
Трамп раскритиковал систему соцобеспечения США за выплаты пособий миллионам якобы 140-летних американцев
В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы более 140 лет, есть даже один якобы 360-летний, заявил президент США Дональд Трамп.
«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», – приводит слова президента РИА «Новости».
Он назвал эти данные «тотальным мошенничеством», процветавшим при предыдущей администрации. Он сообщил, что в реестре числятся 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет; 1,3 млн – старше 150 лет, а также 1039 человек, которым, согласно записям, более 220 лет.
Глава американского государства подчеркнул, что его администрация выявляет фейковых долгожителей и намерена прекратить нецелевое расходование средств налогоплательщиков. Он пообещал, что эта схема, существовавшая годами, будет ликвидирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Департамента эффективности государственного управления США Маск пошутил о существовании вампиров после того, как администрация социального обеспечения представила данные о том, что в стране числятся несколько млн людей в возрасте от 120 до 249 лет, а также один человек в возрастной группе 360–369 лет.