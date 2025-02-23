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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    17 комментариев
    23 февраля 2025, 07:35 • Новости дня

    Трамп раскритиковал соцобеспечение США за пособия миллионам якобы 140-летних

    Трамп раскритиковал систему соцобеспечения США за выплаты пособий миллионам якобы 140-летних американцев

    Tекст: Антон Антонов

    В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы более 140 лет, есть даже один якобы 360-летний, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Он назвал эти данные «тотальным мошенничеством», процветавшим при предыдущей администрации. Он сообщил, что в реестре числятся 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет; 1,3 млн – старше 150 лет, а также 1039 человек, которым, согласно записям, более 220 лет.

    Глава американского государства подчеркнул, что его администрация выявляет фейковых долгожителей и намерена прекратить нецелевое расходование средств налогоплательщиков. Он пообещал, что эта схема, существовавшая годами, будет ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Департамента эффективности государственного управления США Маск пошутил о существовании вампиров после того, как администрация социального обеспечения представила данные о том, что в стране числятся несколько млн людей в возрасте от 120 до 249 лет, а также один человек в возрастной группе 360–369 лет.

    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

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    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    21 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США

    Американист Дробницкий: Расследование воровства денег для Украины послужит пересборке власти в США

    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США
    @ Brandon Bell/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральные силы в США сделали госбюджет своей кормовой базой. В коррупционных схемах участвуют члены обеих партий. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп с помощью таких деятелей, как Илон Маск, запустил полную пересборку американского государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Маск обвинил демократов и республиканцев в коррупции при поддержке Украины.

    «Трамп уничтожает не глубинное государство, а федеральное государство как таковое, прекрасно осознавая, что коррупция и бюрократия от него уже неотделимы. Приход олигархов к власти начался при Клинтоне, и сейчас процесс принял максимально глубокие и запущенные формы. Федеральный госаппарат США стал политической машиной врагов главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Либеральные силы влияют в США на бюджетную политику, экономику, образование, индустрию развлечений. Кланы Обамы, Харрис и другие сделали госаппарат идеологически своим. Более того, как выяснилось, и внешнеполитический истеблишмент играет на внутреннем поле. Например, USAID выделял деньги американским СМИ на борьбу с Трампом и поддержку либерализма, в том числе – в самих Штатах», – напомнил он.

    «Поэтому обвинения Маска против ряда республиканцев неудивительны. Они создали из госбюджета кормовую базу. Чтобы сломать систему, Трамп начал создавать параллельные структуры, вроде департамента эффективности государственного управления США (DOGE)», – указал аналитик. «В итоге с помощью такого инструмента, который, конечно, в ближайшее время будет расширяться, Трамп проведет полную пересборку государства», – резюмировал политолог.

    Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск объяснил, почему Владимир Зеленский говорит, что получил только половину денег из сумм, выделенных Вашингтоном.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле принесла пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон потратил на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом Зеленский уверял, что Украина получила от США около 75 млрд долларов, а куда пошли остальные средства, он не знает.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выражал уверенность в том, что средства осели в карманах «ворья всех мастей» в США и на Украине. По его мнению, даже усилия Маска по расследованию коррупции не принесут результата.

    Также администрация президента США анонсировала расследование деятельности украинского Центра противодействия коррупции на фоне предположений о его вмешательстве в работу судебной системы республики при поддержке чиновников из американской Демпартии.

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    21 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились после отказа последнего передать США 50% редкоземельных элементов Украины, что привело к призывам со стороны окружения Белого дома к лидеру украинского режима эмигрировать во Францию.

    Источники в Белом доме советуют ему уехать во Францию в связи с ухудшением дипломатических отношений, передает The New York Post.

    Вопросы вызвал его отказ подписать соглашение о передаче половины редкоземельных элементов США в обмен на военную помощь.

    Обострение конфликта произошло после того, как украинская сторона раскритиковала визит американских эмиссаров в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    21 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом

    Союзники Украины в США сказали Зеленскому принять сделку по минералам ради спасения отношений с Трампом

    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Союзники Украины в США советуют Владимиру Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, предложенной США, чтобы улучшить отношения с президентом Дональдом Трампом и обеспечить американскую поддержку, пишет Politico.

    Союзники Украины в Вашингтоне предлагают Зеленскому спасти отношения с Белым домом, приняв американское предложение по редкоземельным ресурсам, в рамках которого Украине предлагается передать 50% владения месторождениями редкоземельных минералов американским компаниям, передает Politico.

    Критики сделки, включая европейских чиновников, считают ее формой шантажа, особенно в условиях, когда Украина зависит от помощи США. Они указывают, что сделка навязывается Украине как компенсация за уже предоставленную помощь.

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    Тем не менее, некоторые проукраинские республиканцы поддерживают сделку, видя в ней возможность для укрепления долгосрочной безопасности Украины.

    Во время встречи с Трампом, специальный представитель США по Украине Кит Келлог обсудил возможность возобновления сделки, однако детали не были обнародованы. Зеленский после встречи заявил, что Украина готова к заключению инвестиционного и безопасного соглашения с США, но не упомянул редкоземельные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

    Коментарии (8)
    22 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    Washington Post: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США Дональда Трампа оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США, пишет Washington Post.

    Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Зеленского критиковать Трампа было ошибкой, передает РИА «Новости».

    «Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Решение Зеленского  наброситься на Трампа определенно было ошибкой», – цитирует ее Washington Post.

    По мнению Зеркаль, если бы Зеленский подписал соглашение, Трамп мог бы изменить свое отношение к Украине.

    По ее оценке, действия Зеленского стали препятствием для развития более тесного сотрудничества с США, что негативно отразилось на внешней политике Украины.

    В настоящее время, по ее мнению, украинские власти должны предпринимать более взвешенные шаги в отношениях с международными партнерами.

    В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    Коментарии (12)
    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Трамп заявил о потерях Украины в 700 тыс. солдат

    Трамп сообщил, что спутники США фиксируют потери Украины в 700 тыс. солдат

    Трамп заявил о потерях Украины в 700 тыс. солдат
    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительных потерях Украины, указав, что США через спутники видят на поле боя 700 тыс. убитых и раненых украинских солдат.

    Он добавил, что спутниковые снимки свидетельствуют о массовых потерях на поле боя, и сравнил увиденное с «современной версией Геттисберга», известного как одно из самых кровопролитных сражений Гражданской войны в США.

    Президент США критично отозвался о действиях украинского руководства, заявив, что «Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно», передает РИА «Новости».

    Тем не менее, Трамп выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта. Он подчеркнул свое желание добиться как можно более скорого прекращения огня на Украине.

    Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году.

    Минобороны сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты и 228 бронетранспортеров.

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    20 февраля 2025, 09:20 • Новости дня
    Маск отреагировал на заявление Зеленского о «пропавших» 100 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск хотел бы выяснить, куда якобы пропали 100 млрд долларов помощи Украине, о которых говорил Владимир Зеленский.

    Илон Маск призвал выяснить, куда исчезли 100 млрд долларов помощи Украине, о чем ранее заявил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Реакция Маска последовала после поста одного из пользователей соцсети, который задал вопрос о том, куда делись деньги и кто говорит неправду.

    «Хороший вопрос», – кратко прокомментировал Маск.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что не знает, где находятся около 100 млрд долларов американской помощи. По его словам, из 177 млрд долларов до Украины дошли только 76 млрд долларов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, что значительно отличается от заявлений президента США.

    Президент США заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, и возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

    Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи.

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, и добавил, что США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.

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    22 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Президент США заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

    На вопрос журналиста, намерен ли он направиться в Москву для участия в мероприятии, Трамп ответил: «Нет, не собираюсь», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы президент США планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.

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    20 февраля 2025, 10:57 • Новости дня
    МИД Китая не изменил позицию после заявлений американского президента о Зеленском

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские власти не изменили свою позицию по кризису на Украине после заявления Белого дома в адрес «диктатора» Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

    По его словам, позиция Китая в отношении кризиса на Украине остается прежней, несмотря на высказывания американского лидера о Зеленском, передает ТАСС.

    Го Цзякунь подчеркнул, что «позиция Китая в отношении украинского кризиса неизменна и ясна».

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны.

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью».

    Кроме того, конгрессмен Марджори Тейлор-Грин раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

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    21 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Le Point: Трамп посетит Москву 9 мая

    Le Point: Президент США приедет в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы, сообщил французский журнал Le Point.

    Издание пишет, что президент США намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы, он будет присутствовать на московских трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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