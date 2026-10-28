МИД анонсировал участие Лаврова во встрече глав МИД G20 в Атланте

МИД: Лавров возглавит российскую делегацию на встрече министров G20 в Атланте

Tекст: Ольга Иванова

Российская делегация отправится на совещание руководителей министерств иностранных дел стран «Группы двадцати» в США под руководством Лаврова, передает РИА «Новости».

«Глава российского внешнеполитического ведомства возглавит нашу делегацию на встрече глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати». «Двадцатка» сейчас заседает под американским председательством, и состоится министерская встреча в этом формате с 30 по 31 октября в городе Атланта, США», – сообщила Захарова в ходе брифинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио допустил участие Сергея Лаврова в совещании министров G20 в Атланте.

В августе Москва объявила об активной подготовке к министерским конференциям «Группы двадцати», включая заседание глав внешнеполитических ведомств.

В прошлом году МИД России сообщил о проведении встречи глав МИД G20 под председательством США 30–31 октября 2026 года.