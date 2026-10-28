Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Роскосмос запланировал расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки
Баканов: Роскосмос планирует расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о планах России расширить сеть наземных станций спутниковой системы навигации ГЛОНАСС в ЮАР и других странах Африки.
Баканов сообщил об этом, отвечая на вопрос РИА «Новости» на полях форума «Россия – Африка». «Планируется. Точки отдельно выбираем. Наша задача – увеличивать точность. Это в том числе за счет наземных станций делается», – пояснил глава Роскосмоса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Баканов заявил о готовности оказать Танзании поддержку в создании национального космического агентства.
Тогда же госкорпорация предложила Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный и направила ЮАР предложения по отбору космонавтов.