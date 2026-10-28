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Депутат Василькова отметила приоритет безопасности в законе об аттракционах
Государственная дума приняла закон, устанавливающий единые для всей страны требования к регистрации, эксплуатации и техническому состоянию аттракционов, при этом приоритетом остается безопасность посетителей, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.
«Индустрия развлечений в России активно развивается, появляются новые парки, современные аттракционы, растет интерес со стороны посетителей. Однако приоритетом неизменно должна оставаться безопасность людей, особенно детей», – заявила Василькова.
По ее словам, до сих пор в России не было федерального закона, который комплексно регулировал бы эту сферу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Парламентарий подчеркнула, что требования к безопасности, регистрации и эксплуатации аттракционов существовали, но были закреплены в разных нормативных актах, и необходимо было объединить ключевые положения на законодательном уровне.
Закон закрепляет требования к подготовке персонала. Сотрудники должны пройти обучение по безопасной эксплуатации оборудования и действиям в нештатных ситуациях. Законодательством устанавливается запрет на эксплуатацию оборудования, не прошедшего обязательную регистрацию или техническое освидетельствование, а также аттракционов с истекшим сроком службы.
Новые требования распространяются на стационарные и временно устанавливаемые аттракционы потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2 и RB-3. Закон не распространяется на детские игровые площадки и аттракционы с ничтожной степенью риска. Вступление документа в силу предусмотрено с 1 марта 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об установлении правил безопасного использования, технического обслуживания и обязательного учета аттракционов.
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