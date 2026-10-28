Москвичка получила штраф за акцию с плакатом на Пушкинской площади

Tекст: Вера Басилая

Во вторник вечером Анна Сайфутдинова находилась на Пушкинской площади с плакатом, надписи на котором были направлены на дискредитацию российской армии, передает РИА «Новости». Женщина не реагировала на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции.

«Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной по обоим составам правонарушений. Ей назначены административные штрафы – 50 тыс. и 4 тыс. рублей, в совокупности 54 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Действия женщины квалифицированы по статьям о публичной дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов государства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Тверской суд Москвы оштрафовал адвоката Леонида Соловьева за дискредитацию российской армии.

Российский кабинет министров предложил вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.