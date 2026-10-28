Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Москвичка получила штраф за акцию с плакатом на Пушкинской площади
Суд в Москве признал Анну Сайфутдинову виновной в дискредитации Вооруженных сил России и неповиновении полиции из-за акции с плакатом на Пушкинской площади.
Во вторник вечером Анна Сайфутдинова находилась на Пушкинской площади с плакатом, надписи на котором были направлены на дискредитацию российской армии, передает РИА «Новости». Женщина не реагировала на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции.
«Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной по обоим составам правонарушений. Ей назначены административные штрафы – 50 тыс. и 4 тыс. рублей, в совокупности 54 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Действия женщины квалифицированы по статьям о публичной дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов государства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Тверской суд Москвы оштрафовал адвоката Леонида Соловьева за дискредитацию российской армии.
Российский кабинет министров предложил вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.