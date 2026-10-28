Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин встретил участников саммита Россия – Африка в Кремле
Президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита Россия – Африка в Большом Кремлевском дворце.
Путин провел торжественную церемонию встречи глав делегаций стран Африки в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».
Свое участие в третьем саммите подтвердили 48 африканских государств. Из них 22 страны представлены на высшем уровне. Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит в Москве 28-29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о значительном росте торговли со странами Африки.
Он провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций континента на полях саммита.
Глава государства угостил глав делегаций российским мороженым.