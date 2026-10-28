  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 21:05 • Новости дня

    Путин встретил участников саммита Россия – Африка в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита Россия – Африка в Большом Кремлевском дворце.

    Путин провел торжественную церемонию встречи глав делегаций стран Африки в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».

    Свое участие в третьем саммите подтвердили 48 африканских государств. Из них 22 страны представлены на высшем уровне. Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о значительном росте торговли со странами Африки.

    Он провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций континента на полях саммита.

    Глава государства угостил глав делегаций российским мороженым.

    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия входит в число немногих стран, обладающих полным спектром собственных цифровых решений, заявил Максим Орешкин на выставке российских передовых решений для африканских гостей. Владимир Путин дополнил его выступление, уточнив, какие государства располагают такими возможностями.

    Орешкин в своей речи отметил, что Россия планомерно выстраивала шаг за шагом свой собственный цифровой суверенитет. «И действительно сейчас Россия одна из немногих стран мира, которая обладает полным спектром решений», – рассказал Орешкин, сообщает канал Кремля в Max.

    Он пояснил, что речь идет об обработке и хранении данных, средствах обмена информацией, социальных сетях, мессенджерах и платформах аудиовизуального контента. «Все это формирует образ мысли, формирует поведение людей, формирует их организацию», – отметил Орешкин.

    «Еще раз повторюсь, это экономический вопрос и вопрос безопасности. Вот у нас на стенде представлены российские компании, например, российская компания VK, которая обладает собственными технологиями и мессенджеров, и социальных сетей, чтобы понять масштаб популярности этих продуктов. Около 100 млн ежедневных активных пользователей у российских социальных сетей и у российских мессенджеров. Эти продукты доступны для того, чтобы они использовались в ваших странах», – заявил он лидерам африканских государств в ходе осмотра ими выставки «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Да, вот Владимир Владимирович подсказывает, что Россия действительно одна из трех стран мира, которая обладает полными элементами вот этого информационного цифрового суверенитета», – сослался Орешкин на уточнение главы государства.

    Путин перечислил эти страны: «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о готовности поделиться со странами Африки передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения. Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на наличие у страны достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства.

    Полное видео заявления Путина и Орешкина о цифровом суверенитете России смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии

    Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

    Захарова высмеяла невежество главы МИД Германии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявления министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, уличив его в некомпетентности и незнании сроков хранения зерна.

    Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

    По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

    Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

    Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.

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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    28 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством ведущих африканских организаций заявил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.

    «Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций. Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

    Президент призвал увеличивать российский туристический поток в африканские страны.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков заявил о победе России на поле боя в зоне спецоперации

    Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска одерживают победу на поле боя в зоне специальной военной операции и ежедневно расширяют освобожденные территории.

    По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

    В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.

    В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.

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    28 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин угостил глав делегаций стран Африки отечественным мороженым
    Путин угостил глав делегаций стран Африки отечественным мороженым
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций, прибывших на саммит Россия – Африка.

    Глава государства принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Затем Путин провел для гостей экскурсию по выставке, которая посвящена передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, передает РИА «Новости».

    После выставки Путин угостил глав делегаций российским мороженым, представленным в рамках экспозиции. Себе президент взял один стаканчик отечественного пломбира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений со странами Африки.

    Также президент пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию и выразил готовность передавать цифровые ноу-хау странам континента.

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    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    28 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Норвежский суд оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

    Суд в Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский суд отклонил жалобу треста «Арктикуголь» и оставил в силе решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    Суд в Норвегии оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», пишет РИА «Новости». «Жалоба треста «Арктикуголь» на исполнительный арест и требование о последующем устном разбирательстве отклоняются», – говорится в решении.

    Судно было арестовано на Шпицбергене в Норвегии 2 сентября по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Дополнительные слушания по делу прошли в норвежском суде Норд-Тромса и Сеньи, который выносил решение об аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России сообщило о возможных сроках оглашения решения норвежским судом по делу об аресте научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    В середине месяца суд в Норвегии отложил принудительную продажу российского судна.

    Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

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    28 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

    Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

    В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.

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    28 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Минстрой предложил упростить перевод садовых домов в жилые

    Минстрой предложил сократить срок перевода садового дома в жилой до семи дней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало проект постановления, который значительно облегчает процедуру перевода садового дома в статус жилого.

    Минстрой подготовил документ для изменения статуса дачных построек без обязательного проведения дорогостоящих экспертиз, передает РИА «Новости». Сейчас для признания садового дома жилым собственнику необходимо предоставить заключение об обследовании технического состояния объекта. В некоторых регионах страны стоимость таких услуг варьируется от 20 до 65 тыс. рублей. Кроме того, владельцы постоянно сталкиваются с трудностями при поиске профильных инженеров из саморегулируемых организаций.

    Новая инициатива предлагает устанавливать пригодность здания для проживания на основе его соответствия параметрам Градостроительного кодекса. В качестве подтверждения планируется использовать обычные документы об инженерно-техническом обеспечении дома.

    Ожидается, что оптимизация перечня необходимых бумаг позволит сократить срок рассмотрения заявок органами местного самоуправления с 45 календарных до семи рабочих дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении регионального контроля за подрядчиками при строительстве жилья со счетами эскроу.

    Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал инициативу парламентариев по повышению прозрачности деятельности управляющих компаний.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о масштабных планах обновления жилищного фонда страны.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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