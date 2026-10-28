Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин встретился с руководителями африканских региональных организаций
Путин провел встречу с руководством ведущих африканских организаций
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.
Беседа состоялась в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». В третьем саммите Россия – Африка принимают участие представители 48 государств континента, из них 22 представлены на уровне глав государств и правительств.
На саммит приглашены руководители Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Союза арабского Магриба и других ведущих объединений региона. Форум проходит в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка.
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