Путин встретился с руководителями африканских региональных организаций

Путин провел встречу с руководством ведущих африканских организаций

Tекст: Елизавета Шишкова

Беседа состоялась в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». В третьем саммите Россия – Африка принимают участие представители 48 государств континента, из них 22 представлены на уровне глав государств и правительств.

На саммит приглашены руководители Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Союза арабского Магриба и других ведущих объединений региона. Форум проходит в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка.

Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран континента.

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании обратился к российскому лидеру как к брату.