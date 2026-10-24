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    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Эксперт: Алешки – это репетиция пост военных гуманитарных операций
    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 12:13 • Новости дня

    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1,2 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие сутки продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации, при этом потери ВСУ составили порядка 1,2 тыс. военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Карасевки, Веселого, Хатнего, Старого Салтова, Великого Бурлука, Шевченково и Мартового Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Лужков, Сенного, Вакаловщины, Токарей и Иволжанского.

    Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Маяков, Донецкого, Ильичовки, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР) и Нечволодовки Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны рядом с Краматорском, Дружковкой, Славянском, Василевской Пустошью, Николаевкой и Кондратовкой ДНР.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, шесть бронемашин, артиллерийское орудие и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Старорайского, Белозерского, Шиловки, Староварваровки, Сергеевки, Роганского, Новоявленки, Святогоровки, Благодати и Новодонецкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 350 военнослужащих, восемь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Бровки Днепропетровской области, Веселого Гая, Блакитного, Вольнянки, Барвиновки и Воскресенки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Утром в субботу сообщалось, что украинская армия потеряла за сутки более 1,2 тыс. человек.

    Российские войска за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    24 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

    Спецназ России заблокировал логистику ВСУ у Доброполья после месяца засад

    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные тайно ликвидировали перебрасываемые под Доброполье украинские группы и полностью отрезали логистику противника в этом районе после месяца засад, сообщил боец спецназа с позывным Ханкуль.

    Спецподразделения успешно пресекали проникновение украинских диверсантов в ранее освобожденные населенные пункты и вели точечное уничтожение сил противника, пишет ТАСС.

    «Первая засада была организована почти сразу. Бойцы были расположены по укрытиям, и выставлена оборона. Там был пеший порядок, противник ходил пешком – они по два, по три человека, иногда по одному в одиночном порядке заводят своих на позиции. Мы расположились по разные стороны этого маршрута, и первый человек был обнаружен, уничтожен. И так продолжалось какое-то время», – рассказал Ханкуль.

    По словам военнослужащего, дистанция до позиций противника порой не превышала 15 метров, а на подход и подготовку засад ушло около шести часов благодаря туману и осадкам. Солдаты ВСУ часто не понимали причин исчезновения идущих рядом сослуживцев и были вынуждены останавливаться.

    Боец добавил, что при отступлении украинские военные минировали любые оставленные предметы, включая сигареты, бутылки с водой, ветки и камни.

    Конструкции самодельных взрывных устройств, заложенных в магазины для автоматов, предусматривали подрыв прямо в руках при попытке прикрепить их к оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу снайпер с позывным Лис сообщил о ликвидации более 50 украинских гексакоптеров бойцами российского спецназа в ходе освобождения Доброполья.

    В среду начальник штаба батальона с позывным Варяг рассказал о бессилии средств радиоэлектронной борьбы противника против дронов на этом направлении.

    Во вторник Министерство обороны заявило об уничтожении морскими пехотинцами порядка 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в боях за город.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, которые поступают в страну в ходе вооруженного конфликта.

    «На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах», – цитирует Маска РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал падение поддержки Киева европейцами с масштабной коррупцией в государстве.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил процветающую коррупцию на Украине.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    24 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами

    ВСУ начали подрывать в воздухе дроны с металлическими шариками

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска начали применять новую тактику атак, при которой беспилотники с начиненной металлическими поражающими элементами взрывчаткой детонируют в воздухе над группами людей.

    Украинские военные стали использовать новую тактику подрыва беспилотников с поражающими элементами в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации ведомства, аппараты зависают в воздухе, после чего взрывчатка с металлическими шариками детонирует над предполагаемыми местами скопления людей. Отмечается, что такие дроны не пикируют на цель, а поражают площадь сверху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате ударов украинских беспилотников.

    В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о пострадавшем мужчине при атаке дронов.

    В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирной жительницы из-за удара аппарата ВСУ.

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    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    23 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мирошник назвал важным прецедентом возвращение из плена военных из ДНР и Крыма

    Мирошник: Возвращение из плена военных из ДНР и Крыма стало важным прецедентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена стало крайне важным прецедентом, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Возвращение донбассовцев и крымчан – крайне важный прецедент, достигнутый в ходе тяжелых переговоров», – цитирует Мирошника РИА «Новости». По его словам, до недавнего времени украинская сторона вычеркивала из списков обмена выходцев из ЛНР, ДНР и Крыма, игнорируя их российское гражданство.

    Он добавил, что Киев предпочитал судить их по своим законам, приписывая государственную измену и другие преступления, которые нельзя вменять гражданам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила возвращение военнослужащих из ДНР и ЛНР впервые с начала спецоперации.

    Освобожденные из плена российские военные связались по телефону с родными и близкими.

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    24 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу

    Тела трех человек обнаружили при разборе завалов после ракетного удара по Орлу

    Тела трех человек нашли при разборе завалов после удара ракет ВСУ по Орлу
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов после пятничного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле обнаружены тела трех человек, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человек», – написал он на своей странице в Max.

    По словам губернатора, ликвидация последствий атаки с использованием ракет натовского производства продолжается. Экстренные службы продолжают работу, а администрация города начала обход пострадавших квартир для оценки ущерба и последующей компенсации. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор региона Андрей Клычков сообщил об ударе украинских ракет по гражданскому предприятию в Орле.

    Позднее он отметил, что за медицинской помощью обратились восемь человек. Ранее здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области получило повреждения в результате атаки украинских военных.

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    23 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках

    Сальдо: Главной целью гуманитарной миссии в Алешках является сохранение жизней

    Сальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главные цели гуманитарной миссии в заблокированных украинскими военными Алешках в Херсонской области заключаются в сохранении жизней людей и доставке помощи, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «С воодушевлением воспринял обнадеживающую информацию о достигнутых договоренностях по доставке гуманитарной помощи и эвакуации желающих покинуть Алешки», – написал Сальдо в Max. По его словам, теперь общей задачей стало сохранение жизней людей, обеспечение их безопасности и доставка необходимого.

    Губернатор выразил надежду на реализацию договоренностей. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, а также отметил роль уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой и российских военнослужащих в достижении взаимопонимания по гуманитарным вопросам.

    Ранее Белый дом сообщил, что Россия и Украина согласовали прекращение огня в Алешках. Режим тишины вступит в силу 29 октября, а ВС России введут его с 27 октября для подготовки эвакуации и доставки помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сроках гуманитарной миссии как минимум в несколько дней.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    23 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Минобороны может распространить детали операции в Алешках

    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детали гуманитарной операции в херсонских Алешках могут быть опубликованы Министерством обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии принадлежит первой леди США Мелании Трамп.

    По словам представителя Кремля, военные согласовывают сроки прекращения огня для обеспечения миссии. Все желающие смогут покинуть населенный пункт в рамках операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о приветствии Москвой усилий первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в херсонских Алешках.

    Напомним, Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при ее посредничестве.

    В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди за посредничество в урегулировании ситуации в регионе.

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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия

    Минобороны: ПВО сбила американские дроны Hornet над трассой Новороссия

    Российские военные сбили американские дроны над трассой Новороссия
    @ кадр из видео

    Расчеты противовоздушной обороны отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» сбили американские дроны-камикадзе Hornet над трассой Новороссия.

    Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» уничтожили произведенные в США беспилотники Hornet и другие цели над трассой Новороссия, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Воздушными таранами расчетов ПВО обр ВБпС «Варяг» над трассой Новороссия были сбиты дроны-камикадзе «Рубака», Hornet (американского производства), Trust, а также – дроны-приманки «Майя», – рассказали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отражении атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    В четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил о ранении гражданина Белоруссии в результате атаки украинского дрона.

    В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о гибели одного человека из-за атаки беспилотника.

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    24 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: ПВО перехватила 616 украинских дронов над территорией России

    Силы ПВО за ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и ликвидировали 616 украинских дронов самолетного типа над территорией страны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 20:00 пятницы до 8:00 субботы перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Вражеские аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем.

    Кроме того, часть дронов была нейтрализована над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о перехвате двух украинских дронов над регионом.

    В пятницу Министерство обороны доложило об уничтожении 87 беспилотных летательных аппаратов над территорией России.

    В четверг ведомство заявило о ликвидации 49 украинских беспилотников самолетного типа.

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    24 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти

    Мэр Тольятти Сухих: Промышленные объекты повреждены после атаки беспилотников

    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате массированной атаки беспилотников на Тольятти зафиксированы повреждения промышленных объектов, сообщил глава города Илья Сухих.

    «Сегодня наш город вновь подвергся массированной атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения промышленных объектов. На местах работают службы оперативного реагирования», – сообщил Сухих.

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти региона отметили отсутствие пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Самарскую область.

    Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о начале отражения атаки украинских дронов на территорию региона.

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    24 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    ВС России поразили судно с военными грузами для ВСУ по пути в Одессу

    Минобороны: ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с грузом для ВСУ

    ВС России поразили судно с военными грузами для ВСУ по пути в Одессу
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для украинской армии, следовавшему в Одессу.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам портовой инфраструктуры Украины. Целями также стали морские суда, задействованные в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что в результате атаки в порту Черноморска был поражен цех, занимающийся производством безэкипажных катеров.

    Кроме того, на переходе морем российские войска поразили морское судно типа «сухогруз». Оно занималось доставкой в порт Одессы грузов, которые предназначались для обеспечения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины, а также поражении сухогруза с военными грузами для ВСУ.

    В четверг ведомство заявило о поражении заводов оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры в Киеве и портовых объектов в Одесской области.

    В среду российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине, поразив следовавший в Одессу сухогруз с военными грузами для ВСУ.

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