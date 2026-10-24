Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Карасевки, Веселого, Хатнего, Старого Салтова, Великого Бурлука, Шевченково и Мартового Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Лужков, Сенного, Вакаловщины, Токарей и Иволжанского.

Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Маяков, Донецкого, Ильичовки, Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР) и Нечволодовки Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих и две бронемашины.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны рядом с Краматорском, Дружковкой, Славянском, Василевской Пустошью, Николаевкой и Кондратовкой ДНР.

Противник потерял до 180 военнослужащих, шесть бронемашин, артиллерийское орудие и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Старорайского, Белозерского, Шиловки, Староварваровки, Сергеевки, Роганского, Новоявленки, Святогоровки, Благодати и Новодонецкого ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 350 военнослужащих, восемь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Бровки Днепропетровской области, Веселого Гая, Блакитного, Вольнянки, Барвиновки и Воскресенки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

Утром в субботу сообщалось, что украинская армия потеряла за сутки более 1,2 тыс. человек.

Российские войска за прошедшую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.