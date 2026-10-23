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Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках
Омбудсмен Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за миссию в Алешках
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.
«При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области», – сообщила Лантратова в Max.
Она уточнила, что от российской стороны переговоры вела она сама, а от украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец. Уполномоченный также поблагодарила всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие.
Напомним, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в городе при посредничестве Мелании Трамп.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обсудила ситуацию в Алешках с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.