Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
Нарышкин и глава ЦРУ обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях
СВР: Нарышкин и глава ЦРУ обсудили взаимодействие спецслужб и урегулирование кризисов
Директор СВР России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Джон Рэтклифф в телефонном разговоре обсудили взаимодействие спецслужб двух стран, следует из сообщения Службы внешней разведки.
В СВР сообщили, что Нарышкин и Рэтклифф обсудили по телефону вопросы взаимодействия двух спецслужб в вопросах общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций, передает ТАСС.
Кроме того, директор СВР и глава ЦРУ Рэтклифф договорились о регулярных контактах с целью снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном и содействии обеспечению международной стабильности и безопасности.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявлял о продолжении поддержки Украины со стороны США в конфликте с Россией.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции на Украине, а ВСУ теряют боеспособность.