Борющийся с раком Байден рассказал о своем самочувствии

Экс-президент США Байден заявил о хорошем самочувствии на фоне борьбы с раком

Tекст: Денис Тельманов

«Я чувствую себя хорошо», – сказал он в интервью изданию People. По словам экс-президента, последние обследования показали, что рак не распространился по организму.

«Это не означает, что он не распространится в будущем, но пока этого не произошло. И я по-прежнему полностью сохраняю свои умственные способности. Мои физические способности также сохранились», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Джо Байден заявил о воодушевлении врачей реакцией его организма на лечение от рака простаты.

В тот же день он заявил о выявлении у него онкологического заболевания в процессе написания автобиографической книги.

В августе бывший американский лидер впервые вышел на публику после сообщений его сына Хантера о резком ухудшении здоровья из-за онкологии.