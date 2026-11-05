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Мурашко назвал самые уязвимые к гриппу категории населения
Мурашко назвал пожилых и пациентов с болезнями сердца уязвимыми к гриппу
Наиболее уязвимыми к гриппу категориями населения являются пожилые люди и пациенты с хроническими сердечными заболеваниями, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
По словам Мурашко, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца относятся к наиболее уязвимым перед гриппом категориям населения, передает РИА «Новости». «Если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают и тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья, еще раз подчеркну, привиться. Наиболее уязвимы это, конечно же, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца», – заявил глава Минздрава.
Министр добавил, что вирусные инфекции в течение шести недель после заболевания могут в несколько раз повысить риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и ряда других катастроф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.
В среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности применяемых в России препаратов защитить граждан от нового штамма свиного гриппа.
В начале месяца заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения вакцинации.