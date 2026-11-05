Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов
BFMTV: Неизвестные подожгли ограду лицея в Лилле на фоне протестов
Во французском Лилле на фоне общенациональных протестов неизвестные подожгли ограду лицея имени Сезара Баджо.
Инцидент произошел утром в учебном заведении на севере страны. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава профсоюза «Общая конфедерация труда» Софи Бине заявила об участии более 250 тыс. человек в протестах в городах Франции.
На прошлой неделе министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал глупыми комментарии иностранных политиков о беспорядках в республике.