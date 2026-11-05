Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин призвал членов правительства сделать прививки от гриппа
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства посоветовал им сделать прививки от гриппа.
«Нужно, чтобы члены правительства тоже прививались, делали прививки. Я уж без всякой иронии говорю, серьезно», – цитирует Путина РИА «Новости».
В ходе совещания глава государства спросил у министра здравоохранения Михаила Мурашко, сделал ли тот прививку от гриппа, и поинтересовался, привились ли члены правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.
В прошлом месяце эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ускоренными темпами проводить прививочную кампанию против гриппа в России.
В сентябре Роспотребнадзор сообщил о вакцинации более 5 млн граждан в рамках всероссийской кампании.