Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
На магистральном газопроводе в Кузбассе произошла разгерметизация
В Топкинском округе Кузбасса разгерметизировался магистральный газопровод
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском округе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.
Пламя на участке магистрального газопровода в Топкинском муниципальном округе уже погасили, сообщил губернатор Середюк в Max. Глава региона добавил, что штаб по ликвидации последствий происшествия поручено возглавить его заместителю Леониду Старосвету, который в данный момент работает на месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Белинском районе Пензенской области из-за нарушения технологического процесса произошел разрыв на магистральном газопроводе.
В июне крупный пожар охватил промышленную зону в Дагестане. Врио главы Дагестана Федор Щукин назвал разгерметизацию возможной причиной происшествия.