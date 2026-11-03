Следователи исключили побег пропавшей семьи Усольцевых на вертолете

СК: В день пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае не летали вертолеты

Tекст: Тимур Шайдуллин

В день исчезновения семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья не было зафиксировано ни одного воздушного судна, пишет РИА «Новости».

«Определенный вертолет, типа маленького Robinson, может сесть на поляне, с которой Усольцевы пошли в лес, однако вертолеты в тот день в этой местности не совершали полеты», – подчеркнула Сырымбетова.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась версия, что местные жители видели два вертолета в районе поселка Кутурчин. Однако заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова исключила побег семьи таким образом, отметив, что подобный вылет не остался бы незамеченным.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Последние масштабные поиски прошли летом 2026 года. В настоящий момент следствие считает приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминального следа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по региону Яна Сырымбетова допустила нахождение тел членов семьи Усольцевых в разных местах и сообщила о невозможности пропавших дозвониться в службу 112 из-за недостаточного уровня сигнала сотовой связи.

В сентябре следователи восстановили поминутную картину событий перед исчезновением семьи в тайге.