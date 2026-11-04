По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин назвал итальянского общественника Бордато вдохновляющим примером
Путин отметил заслуги итальянского благотворителя Бордато перед Донбассом
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что душевная щедрость главы итальянской благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато вдохновляет многих людей.
«Имя уроженца Италии – Эннио Бордато, президента благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» – знают во многих регионах нашей страны, в том числе в Донбассе и в Новороссии. Его душевная щедрость, стремление поддержать тех, кто попал в беду, служат вдохновляющим примером для очень многих людей», – цитирует Путина ТАСС.
В прошлом месяце пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал церемонию награждения обучивших героев спецоперации учителей. Летом Путин провозгласил троекратное ура за победу после вручения государственных премий.