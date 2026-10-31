Эрдоган заявил о продолжении переговоров с Россией и Украиной по Черному морю

Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать переговоры с Россией и Украиной

Tекст: Вера Басилая

«Мы продолжим переговоры со сторонами с целью установления безопасного судоходства в Черном море», – заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Турецкий лидер назвал удары по гражданским судам в Черном море неприемлемыми и ведущими к эскалации. Он также отметил, что турецкие компании могут внести вклад в восстановление Украины, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва считает недостаточными «паллиативные» меры для решения украинского конфликта, комментируя инициативу Турции о безопасности судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал объявить перемирие для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

В среду министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о праве Анкары законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом.

В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.