В Мехико установили самую высокую в мире скульптуру Катрины ко Дню мертвых

Tекст: Мария Иванова

В центре Мехико на площади Сокало в преддверии Дня мертвых возвели гигантский женский скелет высотой почти 33,5 метра. Этот монумент из стали и стекловолокна, сборка которого потребовала участия около 140 человек, официально признан самой высокой скульптурой Ла Катрины в мире, пишет Popular Science.

Новая инсталляция размером с 11-этажный дом побила рекорд Гиннесса, установленный в 2023 году в Пуэрто-Вальярте фигурой высотой около 28 метров. Помимо выдающегося роста самого скелета, создатели сшили для него фиолетовое платье длиной более 26 метров.

Мемориальный алтарь вокруг Ла Катрины украшают порядка 70 тыс. бархатцев, выращенных в столичном районе Сочимилько. Согласно мексиканским поверьям, яркие лепестки и аромат этих цветов помогают душам усопших найти дорогу домой.

Образ модно одетого скелета отсылает к знаменитой гравюре мексиканского иллюстратора Хосе Гуадалупе Посады начала XX века, высмеивавшей подражавших европейскому стилю женщин из высшего общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо убили во время публичных мероприятий по случаю Дня мертвых.